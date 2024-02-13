Стилисты показали самые лучшие прически для женщин с квадратной формой лица (фото)

Квадратное лицо характеризуется четкой линией челюсти, выраженными скулами и лбом. Поэтому прически для квадратного лица должны сгладить углы и визуально удлинить лицо.

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Для женщин с такой формой лица требуются стрижки, которые могут добавить мягкости и женственности, сбалансировать пропорции лица, пишет издание Instyle.

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Лучшие прически для квадратного лица:

Длинные волны: Локоны зрительно смягчают черты лица и делают его более утонченным.

Асимметричные стрижки: Асимметрия отвлекает внимание от углов лица и делает его более гармоничным.

Каскадные стрижки: Разнообразная длина волос в каскадной стрижке также помогает зрительно удлинить лицо.

Стрижки с объемом на макушке: Объем на макушке визуально вытягивает лицо и делает его более пропорциональным.

Челка набок: Челка набок также помогает сгладить углы лица.

Женщинам с квадратным лицом следует избегать коротких стрижек, прямых линий, объема по бокам.

Подбирая прическу, важно также учитывать ваш стиль, тип волос и структуру лица.

Обратитесь к стилисту, чтобы он подобрал вам прическу, которая будет идеально подходить именно вам.

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