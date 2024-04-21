Стилисты посоветовали эти прически женщинам за 50, которые хотят выглядеть стильно и молодо (фото)
С возрастом женщины ищут прически, которые не только подчеркивают их природную красоту, но и придают стилю и молодости их образ.
Стилисты рекомендуют женщинам за 50 с седыми волосами пять шикарных и элегантных коротких причесок, которые "предлагают решения" для распространенных проблем с волосами.
1. Ассиметричное пикси с пробором на бок
Эта неподвластная времени прическа всегда привлекает внимание. С глубоким боковым пробором, она придает объем тонким волосам и скрывает признаки истончения. Она показывает, что вы можете экспериментировать с разными цветами и создавать удивительные образы.
Вас также заинтересует: "Кроссовки дедушки" в тренде: как и с чем носить, сказали стилисты
2. Серый волнистый боб с косой челкой
Элегантный и нестареющий, этот образ подчеркнет вашу природную красоту. Скошенная челка сбоку придает объем и длину, обеспечивая вам стильную прическу с минимальными усилиями.
3. Пепельное, серое бикси с челкой на бок
Эта прическа подчеркнет структуру вашего лица и его лучшие черты. Добавление челки сбоку создаст свежий и молодой вид, который всегда поражает.
4. Серебристый помпадур с боковым пробором
Благодаря объемному фасону, эта прическа придаст вашим волосам яркий вид. Глубокий боковой пробор придаст движению и объему, делая ваш образ еще более элегантным.
5. Многослойная и текстурированная классическая пикси
Эта прическа придаст вашим волосам объем и форму, создавая изысканный образ. Слои позволяют создать движение и объем, что придает вашему образу легкости и свежести.
В общем, эти прически являются отличным выбором для женщин за 50, которые ищут стильную и элегантную прическу, что подчеркнет их природную красоту и внутреннюю молодость.
Ранее эксперты показали прически, что идеально подойдут для женщин 40+, у которых тонкие волосы.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!