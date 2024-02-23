Стильный гардероб для женщин за 50: семь вещей, которые обязательно нужно иметь в шкафу

С возрастом внешность женщины меняется – и не только вес, формы, но и то, как выглядит женщина когда-то привычная одежда и ее цвета. Это заставляет женщин часто даже подсознательно осторожнее с выбором одежды того или иного цвета.

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Часто женщины старше 50 лет из-за того, что волнуются по своему внешнему виду, избегают многих цветов, которые, наоборот, могут им подходить лучше. Поэтому не бойтесь экспериментов. Об этом пишет Радиотрек.

Платья

Предпочитайте модели прямого кроя из однотонных тканей. Это могут быть элегантные платья-рубашки или платья в стиле "платье-футляр". Такие модели будут подходить практически каждой женщине. Для скрытия проблемных зон живота или бедер выбирайте платья со свободным кроем.

Блузки и рубашки

Носите классические модели неярких пастельных цветов. Прекрасно подойдут белый, бежевый, персиковый, голубой. Выбирайте простые лаконичные фасоны без лишних деталей.

Джинсы

Предпочитайте классические модели темно-синего, черного или серого цвета без отделок и повреждений.

Брюки

Брюки прямого кроя или с легкой расширенностью вниз хорошо сочетаются с разным верхом - свитерами, блузками, жилетами.

Жакеты

Стильно смотрятся как классические костюмы (пиджак + юбка/штаны), так и ансамбли с разными жакетами и низом.

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Кардиганы

Выбирайте современные модели из качественных тканей, избегая "бабушкиного" стиля. Хорошо смотрятся как короткие, так и макси-длины.

Верхняя одежда

В холодное время удобны теплые пуховики. Но более элегантным выбором будут пальто классического кроя. Также стильно смотрится искусственный мех.

Вот основные рекомендации по формированию гардероба для женщины 50+. Выбирайте удобную, качественную и изящную одежду, подчеркивающую ваши преимущества!

Напомним, мы уже писали, какие вещи будут в тренде весной -2024 года.

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