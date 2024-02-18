Стимулирует память и мышление: Ученые назвали главные преимущества написания от руки

Исследование норвежских ученых удивило мир: письмо от руки оказалось более полезным для развития памяти и мышления, чем печатание на клавиатуре.

Видео дня

Ученые из Норвежского университета науки и технологий провели эксперимент с участием 36 студентов. Их мозговые волны регистрировали с помощью электроэнцефалограмм при написании слов от руки и на клавиатуре.

Читайте также: Помогут проснуться и подбодрят: восемь упражнений, которые следует сделать утром

Результаты показали, что рукописный способ письма активирует больше связей между разными участками мозга. По словам авторов исследования, движения пальцев при выведении букв стимулируют мозг гораздо сильнее, чем нажатие клавиш.

"Мы обнаружили, что при написании от руки модели взаимодействия мозга значительно сложнее, чем при наборе текста", – отмечает профессор Одри ван дер Мейер.

Почему письмо от руки полезнее?

Стимулирует мозг: Движения пальцев при письме активируют больше нейронов и способствуют образованию новых связей между ними.

Движения пальцев при письме активируют больше нейронов и способствуют образованию новых связей между ними. Запись информации от руки помогает лучше ее запомнить, ведь задействовано больше сенсорных каналов.

Развивающая креативность: Рукописный текст дает больше свободы для самовыражения и генерирования новых идей.

Рукописный текст дает больше свободы для самовыражения и генерирования новых идей. Тренирующее внимание: Письмо от руки требует концентрации и сосредоточенности, что помогает улучшить внимание.

Письмо от руки – не только способ зафиксировать информацию, но и ценный инструмент для развития мозга.

Дополнительные советы:

Пишите от руки каждый день, даже если это всего несколько минут.

Используйте разные ручки, блокноты и другие канцелярские принадлежности, чтобы сделать процесс письма более интересным.

Попытайтесь вести дневник, писать письма или стихи.

Поощряйте детей писать от руки, чтобы помочь им лучше учиться и развиваться.

Заботьтесь о своем мозгу и пишите от руки!

Ранее врачи рассказали об 11 способах уменьшить преждевременное старение кожи и предотвратить появление морщин.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!