rus
Українська
Общество

Стимулирует рост и цветение: как сделать свекольный отвар для комнатных растений

Цихоцкая Мария

Стимулирует рост и цветение: как сделать свекольный отвар для комнатных растений

Комнатные растения, как и все живые организмы, нуждаются в регулярном уходе и подкормке. Опытные цветоводы знают, что удобрение можно приготовить самостоятельно, не тратя лишних средств.

Одним из эффективных и доступных средств для подкормки комнатных растений является свекольный отвар. Он включает в себя калий, кальций, магний, фтор, марганец и фосфор, необходимые для роста и цветения растений. Об этом пишет telegraf.

Рецепт приготовления свекловичного отвара

Для приготовления свекловичного отвара вам понадобятся:

  • 1 кг свеклы
  • 3 л воды
  1. Промойте свеклу и нарежьте ее кусочками.
  2. Залейте свеклу водой и поставьте на огонь.
  3. Варите свеклу до готовности, примерно 30 минут.
  4. Остудите отвар и процедите его через сито.
  5. Разбавьте отвар водой в соотношении 1:1.

Готовое удобрение можно использовать для полива комнатных растений. Лучше всего поливать растения свекловичным отваром раз в неделю, особенно в период вегетации.

Польза свекловичного отвара для комнатных растений

Свекольный отвар имеет следующие преимущества:

  • Стимулирует рост и цветение растений;
  • Укрепляет иммунную систему растений;
  • Защищает растения от болезней и вредителей;
  • Улучшает структуру почвы.

Читайте также: Пять растений, которым нужно мало света

Советы по применению свекловичного отвара

  • Свекольный отвар лучше использовать свежим, но его можно хранить в холодильнике до 2 дней.
  • Перед поливом свекольным отваром убедитесь, что почва в горшке сухая.
  • Не переливайте растения, в противном случае они могут погибнуть.

Напомним, мы уже писали,как сделать подкормку для растений из гречихи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Общество