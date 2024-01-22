Столкнетесь с неудачей: почему нельзя начинать важные дела в понедельник

Понедельник - это день, когда многие ставят перед собой цели и начинают новые дела. Однако, согласно приметам и рациональным аргументам, это не лучший день для таких начинаний.

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Некоторые люди верят, что в понедельник влияние "неудачных" планет, таких как Сатурн, достигает своего пика. Это может привести к тому, что новые начинания будут неудачными или сопровождаться трудностями. Об этом пишет Ukr.media.

Понедельник – день преодоления препятствий

Согласно народным приметам, понедельник считается днем, когда природа бунтует против новых начинаний. Поэтому запуск проектов в этот день может привести к неприятным последствиям.

Балансировка энергии

Некоторые утверждают, что понедельник является временем для балансировки энергии и подготовки к неделе. Возбуждать новые дела в этот день считается поспешным и несбалансированным решением, что может привести к негативным последствиям.

"Плохой" день

Другие люди верят, что энергия понедельника может сделать ваш старт менее удачным, а проекты стать подвержены воздействию негативных сил. В этот день лучше закрывать все срочные вопросы и не спешить делать что-то новое в своей жизни.

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Эмоциональная составляющая

Важно также учитывать и эмоциональную составляющую. Большинство людей в течение жизни пытаются изменить свою жизнь именно в понедельник. Однако, многие ли из них достигают желаемого? Эмоциональную составляющую точно следует учитывать и выбирать для новых дел другое время, которое кажется более подходящим.

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