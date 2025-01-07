Страшно любят ласку: названы самые добрые породы собак в мире (фото)

Перед тем как завести собаку, нужно ознакомиться с особенностями породы. Это важно, потому что в дальнейшем она станет частью вашей семьи.

Специалист по поведению и дрессировке собак в приюте Battersea Dogs & Cats Home Хлоя Джексон, поделилась с Country Living перечнем самых ласковых и добрых пород собак.

Стаффордширский бультерьер. Источник: pinterest

Стаффордширский бультерьер – это ласковая и преданная порода. Обычно эти собаки отличаются дружелюбием и нежностью, они обожают, когда им уделяют внимание. Благодаря своему терпеливому темпераменту они прекрасно находят общий язык с детьми, что делает их прекрасными домашними любимцами.

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Борзая. Источник: petchoose.net

Борзые не только входят в число самых быстрых собак, но и славятся своей любовью к домашнему уюту. Эти ласковые великаны с удовольствием проводят большую часть времени, отдыхая на диване.

Благодаря спокойному характеру и доброжелательности, они являются прекрасными домашними любимцами. Борзые ценят внимание хозяев и часто демонстрируют свою привязанность, прижимаясь к их ногам.

Дворняга. Источник: freepik

Обычные дворняги являются носителями разнообразных генов, что формирует их уникальный темперамент и уровень активности. Многие из них обожают внимание и с радостью проводят время с хозяевами после длительных прогулок. Они напоминают нам, что каждая собака неповторима, независимо от того, к какой породе она принадлежит.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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