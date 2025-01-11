Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Возможно, вы слышали, что не следует успокаивать испуганную собаку, чтобы не укрепить ее страх.

Эксперты утверждают, что нет ничего плохого в том, чтобы поддержать свое животное в такие моменты, пишет PetsRadar.

"Вы не можете усилить эмоцию. Обратите внимание, что после того, как собаку успокоили, она может начать трястись – это естественный способ снятия стресса для животных. После этого она станет достаточно смелой, чтобы начать исследовать окружающую среду", – объясняет специалист.

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Гудман также советует позволять собаке исследовать то, что ее волнует, особенно когда она нервничает. После этого кинолог вознаграждает собаку за то, что она осмотрела ситуацию и вернулась к ней.

"Если вы тоже нервничаете, это может только усилить стресс, но спокойная поддержка и утешение – это совсем другое. Поэтому, если ваша собака просит успокоить ее, не сомневайтесь! Это показывает, что она доверяет вам и чувствует, что с вами будет в безопасности . Именно таких отношений я стараюсь иметь со своим четвероногим другом", - подчеркнула специалист.

Также, некоторые собаки во время стресса могут начать бежать или прятаться.

"Однако, если вы с собакой среди людей, это может быть не совсем уместным. Поэтому, если собака подходит к вам при поддержке, важно предоставить ей это успокоение", – говорится в материале.

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