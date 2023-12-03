Стрижки для женщин за 40 лет, которые омолаживают мгновенно: что советуют эксперты

Стрижка – это один из самых простых способов изменить свой внешний вид. Для женщин за 40 лет важно выбрать удачную стрижку, которая будет не только украшать женщину, но и омолаживать ее.

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Эксперты и стилисты советуют зрелым женщинам выбирать стрижки со слоистостью, которые создают объем и динамику, что помогает зрительно омолодить образ. Не бойтесь экспериментировать с длиной. Короткие стрижки могут быть очень стильными и элегантными, а длинные волосы – сохранить женственность и утонченность.

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Волнистый длинный боб

Так прическа – удачный выбор для тех, кто не хочет долго укладывать волосы. Если добавить к такой прически челки, то можно привлечь внимание к выразительным глазам и визуально скрыть морщинки на лбу.

Стрижка средней длины, обрамляющая лицо

Если у вас круглая или овальная форма лица, то стрижка обрамляющей лицо средней длины может значительно омолодить ваш внешний вид. Благодаря пластам ваш парикмахер поможет вам персонализировать такую прическу под форму лица.

Порывистый боб с челкой-шторкой

Если к такой прически добавить рассеченные слои, то они добавят волосам движения, особенно если они изящны через возраст. Челка-шторка позволит обладательнице также стрижки скрыть морщины на лбу и добавить выразительности глазам.

Ранее стилисты назвали три лучших прически для "зрелых красавиц".

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