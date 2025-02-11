Структурированные плечи и приталенность: какие пальто будут моде осенью-зимой 2024-2025
Пальто остается незаменимым элементом женского гардероба, сочетающего в себе функциональность со стильным видом. Современные модели позволяют создать индивидуальный образ, подчеркнуть силуэт и обеспечить комфорт в прохладную погоду.
Тренды осени 2024 года возглавляет серое пальто макси-длины прямого или приталенного кроя. Особое внимание уделяется моделям с акцентированной талией и выраженной линией плеч. Серый цвет от светлого меланжа до глубокого графита гармонично сочетается с актуальными осенними оттенками – сливочным, коричневым и красным. Об этом пишет ТСН.
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Дизайнеры предлагают различные вариации:
- Минималистичные модели без воротника
- Просторный оверсайз
- Пальто-тренч с характерными деталями
- Клетать варианты от классического твида до изысканных принтов
- Пальто-шарф разной длины
- Ярко-красные модели
- Традиционный английский дафлкот
- Укороченные варианты и бушлаты
Среди актуальных дизайнерских решений – асимметрия, драпирование, декоративные шарфы и вертикальная полоска, визуально удлиняющая силуэт. Палитра сезона включает также шоколадный, бургунди, молочный и оттенки хаки.
Современное пальто стало универсальным элементом как для делового, так и повседневного стиля, позволяя создавать разнообразные образы без компромисса между комфортом и эстетикой.
Напомним, мы уже писали о топе трендовых пуховиков на зиму-2025.
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