Студент в Британии нашел остатки рептилии, жившей на Земле 200 миллионов лет назад (фото)

Исследователи из Бристольского университета обнаружили, что 200 миллионов лет назад холмы Мэндипа в Сомерсете были домом для крылатых рептилий.

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Кюнеозавры, похожие на ящериц, но более близкие к предкам крокодилов и динозавров, имели два вида: один с большими крыльями, другой с более короткими. Крылья у них были из слоя кожи, натянутого на их удлиненные боковые ребра, сообщает Бристольский университет.

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Кюнеозавры являлись небольшими животными, которые могли аккуратно уместиться на ладони. Они охотились на насекомых, лазили по деревьям и могли подняться в воздух на расстояние до 10 метров.

Открытие совершил студент магистра Майк Которн, исследуя многочисленные окаменелости рептилий в известняковых карьерах, которые в то время образовывали самый крупный субтропический остров под названием Мендип-Палео-остров.

Исследование также фиксирует наличие рептилий со сложными зубами, трилофозавром Variodens и водяного Pachystropheus, которые, вероятно, жили подобно современной выдре.

Животные либо падали, либо их кости были вымыты в пещеры и трещины в известняке.

"Все звери были маленькими. Я надеялся найти кости динозавров или даже их отдельные зубы, но на самом деле я нашел все кроме динозавров", — сказал Майк Которн.

Профессор Майк Бентон из Бристольской школы наук о Земле объяснил: "Нужно было много работать, чтобы идентифицировать ископаемые кости, большинство из которых были раздельно, а не в скелете".

Майк Которн смог сравнить отдельные челюсти и кости с более полными образцами из других мест вокруг Бристоля.

Он показал, что остров Мендип Палео, простиравшийся от Фромма на востоке до Вестон-сьюпер-Маре на западе, длиной почти 30 км, был домом для различных мелких рептилий, питавшихся растениями и насекомыми.

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Территория вокруг Бристоля 200 миллионов лет назад в позднем триасе являлась архипелагом небольших островов, расположенных в теплом субтропическом море.

Доктор Дэвид Уайтсайд из Бристоля добавил: "Кости были собраны несколькими крупными искателями окаменелостей в 1940-х и 1950-х годах, в том числе Томом Фраем, коллекционером-любителем, который работал в Бристольском университете и обычно ездил на велосипеде. и возвращался, нагруженный тяжелыми мешками камней".

Это открытие дает нам новое представление о том, какие животные населяли Землю 200 миллионов лет назад. Оно также доказывает, что крылатые рептилии были более распространены, чем мы думали ранее.

Ранее учёные предположили, что динозавры могут быть причиной того, почему мы не доживаем до 200 лет.

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