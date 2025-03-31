Subaru, Kia и не только: топ лучших малолитражных автомобилей

В городских условиях компактные автомобили пользуются популярностью благодаря экономичности и маневровости. Эксперты выделили пять лучших малолитражек 2025 года, доказывающих, что небольшие авто могут быть стильными, комфортными и технологичными.

Об этом пишет издание AMPERCAR.

Subaru WRX Модель WRX получила новое исполнение на 2025 год, в том числе в виде универсала Sportswagon. Лучшая версия WRX tS Sport поражает сочетанием агрессивного дизайна, полного привода и отличной управляемости, сохраняя раллийный дух, несмотря на отказ от STI.

Kia K4 Kia K4 2025 года претендует на звание лучшего бюджетного седана благодаря стильному дизайну, комфортному салону и привлекательной стартовой цене от $30 590. Это отличный выбор для тех, кто стремится к практичности без ущерба для эстетики и функциональности.

Hyundai i30 Hyundai i30 N – яркий "горячий хэтч", сочетающий мощный турбодвигатель, характерный звук выхлопа и жесткую подвеску. Он успешно конкурирует с европейскими фаворитами типа VW Golf GTI и остается популярным среди поклонников даже на завершающей стадии своего жизненного цикла.

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Mazda3 Mazda3 демонстрирует, как компактный автомобиль может быть роскошным. Изысканный дизайн, комфортный интерьер из качественных материалов и динамическая подвеска делают ее одной из самых лучших в своем классе. Несмотря на убыль популярности, модель остается идеальным выбором для ценителей стиля и комфорта.

Honda Civic Honda Civic 2025 совмещает экономичность и спортивный характер. Гибридная версия обеспечивает тихую работу и низкий расход топлива, тогда как Type R дарит настоящее спортивное удовольствие, способное конкурировать с дорогими купе, имеющими значительно более высокую цену.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых популярных подержанных авто в Украине.

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