Супертренд осени-2024: как стильно носить лоферы

Лоферы – это универсальная обувь, которая легко адаптируется к разным стилям. Сочетая элегантность и удобство, они становятся идеальным выбором для многих ситуаций. Рассмотрим несколько вариантов, как стильно носить лоферы. Об этом пишет Радиотрек.

Деловой образ

Для офисного дресс-кода лоферы – отличный выбор. Комбинируйте их с классическими брюками и блузкой или рубашкой. Добавьте пиджак для большей изысканности. Цветовая гамма может варьироваться от сдержанных до более ярких тонов, в зависимости от вашего настроения и корпоративной культуры.

Стильные луга с лоферами. Источник: Instagram

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Непринужденный стиль

В повседневной жизни лоферы отлично смешиваются с джинсами. Выберите джинсы прямого кроя и дополните его футболкой или легким свитером. Завершить лук можно джинсовой курткой или бомбером.

Стильные луга с лоферами. Источник: Instagram

Комбинации с платьями и юбками

Лоферы гармонично смотрятся с платьями и юбками. Юбки меди или макси в сочетании с простыми лоферами создадут романтичный и женственный образ. Это сочетание подчеркнет вашу утонченность, сохраняя при этом комфорт.

Стильные луга с лоферами. Источник: Instagram

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

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