Супервзрывы на Солнце привели к усилению магнитных бурь на Земле

Обсерватория солнечной динамики (SDO) ASA зафиксировала редкое явление на Солнце – на звезде одновременно произошло четыре взрыва. Когда солнечные пятна выбрасывают корональные массы (CME), они влекут за собой нарушение геомагнитного поля Земли.

Из-за сильного магнитного поля магнитное давление возрастает, тогда как атмосферное давление окружающей среды снижается. Это в свою очередь снижает температуру относительно окружающей среды, поскольку концентрированное магнитное поле препятствует потоку горячего нового газа из внутренних частей Солнца на поверхность.

Согласно данным сервиса Meteoagent, с 25 по 27 апреля прогнозируются четырехбалльные геомагнитные штормы. Однако они могут значительно усилиться с 26 апреля и достичь опасного красного уровня.

Когда магнитные бури. Источник: Мeteoagent.com/solar-flares-storms

Вас также заинтересует: Почему дождь вызывает сонливость: научное объяснение

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это временные колебания магнитного поля Земли, вызываемые выбросами солнечного вещества. Эти выбросы могут оказывать влияние на работу электроприборов, а также негативно влиять на самочувствие людей.

Как работают магнитные бури?

Солнце постоянно выбрасывает в космос заряженные частицы, образующие солнечный ветер. Этот ветер обычно обтекает Землю, не причиняя вреда, благодаря защитному магнитному полю Земли. Однако иногда солнечные выбросы бывают настолько мощными, что могут временно деформировать или сжимать магнитное поле Земли. Это приводит к магнитным бурям.

Что происходит с человеком во время магнитных бурь?

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно имеющих хронические заболевания.

Вот некоторые из самых распространенных симптомов:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Слабость

Повышенная раздражительность

Нарушение сна

Боли в мышцах и суставах

Повышение или снижение АД

Ухудшение работы сердца

Обострение хронических заболеваний

Как уберечься от воздействия магнитных бурь?

Существует ряд рекомендаций, которые могут помочь вам уберечься от негативного воздействия магнитных бурь:

Соблюдать режим дня и высыпаться. Это поможет организму справиться со стрессом, который вызывают магнитные бури.

Питаться здоровой пищей. Употребляйте пищу, богатую витаминами и минералами, которые поддерживают иммунитет.

Пить много воды. Вода помогает вывести из организма токсины и продукты распада.

Отказаться от употребления алкогольных напитков и кофе. Эти напитки могут усугублять негативное влияние магнитных бурь на организм.

Ограничить употребление жирной и сладкой пищи. Эта еда может привести к ухудшению самочувствия.

Снизить физические и эмоциональные перегрузки.

Больше находиться на открытом воздухе.

Принимать контрастный душ.

Заниматься йогой или медитацией.

Принимать витамины и минеральные добавки.

При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу.

Ранее учёные объяснили, что Солнце-зомби однажды может разорвать Землю.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!