Сушат и раздражают: 5 вредных привычек, разрушающих кожу

Существуют разные факторы, которые могут влиять на состояние кожи лица, поэтому важно следить за внешними и внутренними факторами для поддержания красоты и здоровья, передает Ukr.Media.

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Давайте начнем с ежедневной рутины. Во время сна кожа контактирует с материалом наволочки, где скапливаются бактерии, грязь и отмершие клетки кожи, что может способствовать высыпаниям, раздражениям и нарушениям микробиому. Специалисты рекомендуют регулярно менять наволочку, по крайней мере, каждые две недели.

Также они указали на негативное влияние смены косметики. Распространен миф, что кожа привыкает к определенным продуктам, и они перестают действовать. В реальности любое изменение в уходе является стрессом для кожи, отметили косметологи.

Третьей отрицательной привычкой эксперты признали средства для волос. Во время использования лаков или сухих шампуней рекомендуется защищать лицо во избежание попадания частиц на кожу, поскольку такие стайлинговые средства могут вызвать обезвоживание, сообщили дерматологи.

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Косметологи подчеркнули, что курение и сухой воздух также оказывают негативное влияние на кожу. Отказ от вредной привычки и установка увлажнителя на дому может помочь уменьшить негативное влияние на кожи.

Последней вредной привычкой эксперты признали потребление сахара. Сахар способствует раннему старению кожи, так как "кристаллизует" волокна коллагена и эластина, делая их менее пластичными и упругими, что может привести к образованию морщин и потере четкости контуров лица, подытожили эксперты.

Напомним, мы уже писали, как сделать кожу сияющей и гладкой.

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