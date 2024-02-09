Сушилка не нужна: как высушить вещи в стиральной машине
Всем известно, что сушка одежды может отнять много времени. Однако, благодаря простым лайфхакам и знаниям функций стиральной машины, вы можете значительно ускорить этот процесс. Есть несколько действенных лайфхаков для этого.
Об этом пишет The Mirror.
Двойной отжим:
- Многие стиральные машины имеют режим "двойного отжима", который поможет выжать из одежды больше воды.
- Используйте этот режим для значительного сокращения времени сушки.
- Не забудьте встряхнуть одежду перед развешиванием, чтобы разгладить складки.
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Правильное развешивание:
- Раскладывайте вещи на сушилке так, чтобы воздух свободно циркулировал между ними.
- Не вешайте одежду слишком плотно, чтобы она быстрее сохла.
- Используйте вешалки с широкими плечами, чтобы одежда не деформировалась.
Осушитель воздуха:
- Осушитель воздуха удаляет излишнюю влагу из воздуха, что значительно ускоряет процесс сушки.
- Это также поможет предотвратить появление плесени и грибка в помещении.
Вентилятор:
- Если у вас нет осушителя, вы можете использовать вентилятор.
- Поставьте вентилятор у открытого окна так, чтобы он обдувал вещи.
- Это поможет циркулировать в воздухе и быстрее высушить одежду.
Настольный вентилятор:
- Вы также можете использовать настольный вентилятор для ускорения сушки одежды.
- Направьте вентилятор на вещи, которые вы хотите высушить.
- Перемещайте вентилятор, чтобы одежда сохла равномерно.
Напомним, мы уже писали, как быстро высушить одежду в помещении.
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