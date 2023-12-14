Свежий и желательно с икрой: Как выбрать хорошую сельдь в магазине и на рынке

Сельдь, в частности слабосоленая, всегда была популярной закуской и ключевым ингредиентом для различных блюд. Важно уметь выбирать эту рыбу, чтобы насолить не только ужин, но и сэкономить деньги.

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При выборе сельди в магазине следует обращать внимание на размер рыбы. Лучше выбирать меньших экземпляров, поскольку обычно они содержат меньше вредных веществ, пишет Знай.ua.

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Для тех, кто любит икру сельди, важно знать, что у самцов нос имеет более вытянутую форму, тогда как у самок он круглый и короче.

Другим важным аспектом является состояние спины рыбы. У женских особей спина ровная, а брюшко немного провисает, что свидетельствует о наличии икры.

Небольшие повреждения на коже сельди часто отпугивают покупателей. Однако, если кожура немного отделилась от филе, это может свидетельствовать не о порче рыбы, а о ее высоком содержании жира.

Селедка, которая пролежала на прилавке, может определяться специфическим запахом, измененным цветом и мутностью глаз.

У свежей рыбы жабры должны быть темно-красного цвета, а спинка должна оставаться упругой.

Чтобы избежать покупки пересоленной сельди, следует обращать внимание на ее текстуру – пересоленная сельдь будет значительно плотнее, а ее хвост может иметь дефекты.

Не менее важным признаком является цвет рыбы: она не должна быть красной, поскольку это может свидетельствовать о некачественном солении.

С этими советами вы сможете выбрать самую свежую сельдь и насолить свой стол настоящей деликатесной закуской.

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