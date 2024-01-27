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Свинина по-корейски: Как приготовить жесткое мясо, чтобы оно стало мягким и нежным

Игорь Романько

Как смягчить жесткий кусок свинины

Ищете рецепт, который удивит ваших близких непревзойденным вкусом и нежностью мяса? Тогда вам обязательно понравится свинина по-корейски!

Это блюдо готовится очень легко, а результат вас приятно удивит. Секрет мягкости и сочности свинины кроется в специальной технике приготовления и пикантном соусе, который придает ей неповторимый аромат, пишет сайт "Одна минута".

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Преимущества блюда:

  • Простой рецепт. Легко готовить, не требуется много времени.
  • Мягкое и сочное мясо. Благодаря специальной технике приготовление свинина становится невероятно нежной.
  • Пикантный вкус. Пряный соус придает блюду неповторимый аромат и вкус.
  • Универсальность. Хорошо сочетается с разными гарнирами.

Ингредиенты:

  • Свинина (филе) – 800 г
  • Соевый соус – 5 ст. л.
  • Крахмал – 4 ст. л.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч. л.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Мед – 1 ст. л.
  • Сухой имбирь – 0,5 ч. л.
  • Соль, перец, кунжут по вкусу
  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Нарежьте свинину на небольшие куски толщиной 0,5 см. Слегка отбейте мясо молотком. Сделайте небольшие надрезы ножницами по краям каждого куска.
  2. Переложите мясо в миску, добавьте соль, перец, 3 столовые ложки соевого соуса и разрыхлитель теста. Перемешайте. Добавьте крахмал и перемешайте еще раз, чтобы каждый кусочек был в нем.
  3. Нагрейте растительное масло на сковороде. Выложите куски свинины и обжарьте с двух сторон до золотистости.
  4. Обжарьте свинину и сложите ее на тарелку.
  5. В сковороду, где жарилось мясо, выжмите чеснок, добавьте сухой имбирь, мед и 2 столовые ложки соевого соуса. Прогрейте все и добавьте обжаренную свинину.
  6. Тушите мясо в соусе в течение нескольких минут, постоянно помешивая.
  7. Посыпьте кунжутом и подавайте к столу.

Совет:

  • Вместо филе можно использовать другие части свинины, например лопатку или окорок.
  • Для более пикантного вкуса можно добавить в соус острый перец.
  • Свинина по-корейски хорошо сочетается с рисом, картофелем, овощным салатом или лапшой.

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