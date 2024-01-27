Свинина по-корейски: Как приготовить жесткое мясо, чтобы оно стало мягким и нежным
Ищете рецепт, который удивит ваших близких непревзойденным вкусом и нежностью мяса? Тогда вам обязательно понравится свинина по-корейски!
Это блюдо готовится очень легко, а результат вас приятно удивит. Секрет мягкости и сочности свинины кроется в специальной технике приготовления и пикантном соусе, который придает ей неповторимый аромат, пишет сайт "Одна минута".
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Преимущества блюда:
- Простой рецепт. Легко готовить, не требуется много времени.
- Мягкое и сочное мясо. Благодаря специальной технике приготовление свинина становится невероятно нежной.
- Пикантный вкус. Пряный соус придает блюду неповторимый аромат и вкус.
- Универсальность. Хорошо сочетается с разными гарнирами.
Ингредиенты:
- Свинина (филе) – 800 г
- Соевый соус – 5 ст. л.
- Крахмал – 4 ст. л.
- Разрыхлитель теста – 1 ч. л.
- Чеснок – 3 зубчика
- Мед – 1 ст. л.
- Сухой имбирь – 0,5 ч. л.
- Соль, перец, кунжут по вкусу
- Масло для жарки
Приготовление:
- Нарежьте свинину на небольшие куски толщиной 0,5 см. Слегка отбейте мясо молотком. Сделайте небольшие надрезы ножницами по краям каждого куска.
- Переложите мясо в миску, добавьте соль, перец, 3 столовые ложки соевого соуса и разрыхлитель теста. Перемешайте. Добавьте крахмал и перемешайте еще раз, чтобы каждый кусочек был в нем.
- Нагрейте растительное масло на сковороде. Выложите куски свинины и обжарьте с двух сторон до золотистости.
- Обжарьте свинину и сложите ее на тарелку.
- В сковороду, где жарилось мясо, выжмите чеснок, добавьте сухой имбирь, мед и 2 столовые ложки соевого соуса. Прогрейте все и добавьте обжаренную свинину.
- Тушите мясо в соусе в течение нескольких минут, постоянно помешивая.
- Посыпьте кунжутом и подавайте к столу.
Совет:
- Вместо филе можно использовать другие части свинины, например лопатку или окорок.
- Для более пикантного вкуса можно добавить в соус острый перец.
- Свинина по-корейски хорошо сочетается с рисом, картофелем, овощным салатом или лапшой.
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