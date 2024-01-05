Священник: можно самому сделать простую воду святой

Украинцы 2024 отмечают Крещение (Крещение Господне или Иордан) 6 января. В этот день принято святить воду и купаться в прорубях.

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Священник Михаил Секержинский рассказал все об освящении воды и предрассудков, касающихся этого праздника. В комментарии Bilyayivka.City священнослужитель объяснил, что разницы в воде, освященной на Иорданский Сочельник и на само Крещение нет.

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"Обе воды освящаются одинаково, по одному и тому же образу, поэтому они ничем не отличаются", – сказал он.

Можно ли каплей святой воды сделать простую воду святой?

Да это действительно так. Капля святой воды передает благодать, поэтому ее можно добавить к простой воде, чтобы сделать ее святой.

Можно ли приумножать святую воду только Крещенской водой?

Нет, умножать святую воду можно любой священной водой.

Есть ли Крещенская святая вода сильнее других?

Сила Божия зависит не столько от святыни, сколько от самого человека. Чем больше человек соблюдает заповеди, смиренный и искренне обращается к Богу, тем сильнее будет благодать, которую он получит от святыни.

Становится ли вода святой во всех водоемах на Крещение?

Нет, вода не становится святой сама по себе. Ее освящает священник в храме, с помощью особых молитв.

Можно ли пить святую воду, если человек уже поел?

Заведено пить святую воду натощак. Однако если человек болеет, принимает лекарство, или в течение дня плохо стало, то можно пить воду даже если человек уже употреблял пищу.

Что нужно делать со святой водой?

Священную воду можно пить, умываться, окроплять свое жилье, близких в дорогу и т.д. Однако важно использовать его в благих намерениях, по совести.

Как нельзя использовать святую воду?

Святая вода не предназначена для поения животных. Также нельзя использовать ее для суеверного поклонения.

"Использовать ее нужно в благих намерениях, по совести", — подчеркнул святой отец.

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