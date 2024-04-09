Священник объяснил, почему на Пасху не стоит ходить на кладбище

Во многих украинских городах существует традиция посещать кладбище на Пасху. Однако церковь не одобряет этого, ведь Воскресение Христово – это радостный праздник, символизирующий победу над смертью.

Почему нельзя ходить на Пасхальное кладбище, объяснил священник Украинской православной церкви Григорий Трухан, пишут "Вікна".

Пасха – это радостный праздник, а кладбище – место скорби, заметил он.

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Церковь рекомендует посвятить этот день молитве, радости и общению с близкими. Следующая неделя после Пасхи также считается праздничной, поэтому посещение кладбища не рекомендуется.

Что можно сделать, если вы хотите вспомнить усопших на Пасху?

Помолиться о них в церкви.

Зажечь свечу за упокой их душ.

Вспомнить их добрыми словами в кругу семьи.

Посетить кладбище в другой день.

"Помните, что главное – это не формальные ритуалы, а искренняя молитва и любовь к усопшим", – сказал Трухан.

Другие запреты на Пасху:

В этот праздник запрещен слишком долго спать и лениться. Не стоит злословить, ругаться, сплетничать. Работать и заниматься домашними делами разрешается, если это необходимо. Работать на огороде в Пасху запрещено.

Нельзя выносить мусор после заката. Подстригать или окрашивать волосы. Венчаться и выходить замуж.

Предлагаем узнать, что нужно нести на кладбище на поминальные дни, а что нет.

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