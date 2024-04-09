rus
Українська
Общество

Священник объяснил, почему на Пасху не стоит ходить на кладбище

Былим Елена

Священник объяснил, почему на Пасху не стоит ходить на кладбище

Во многих украинских городах существует традиция посещать кладбище на Пасху. Однако церковь не одобряет этого, ведь Воскресение Христово – это радостный праздник, символизирующий победу над смертью.

Почему нельзя ходить на Пасхальное кладбище, объяснил священник Украинской православной церкви Григорий Трухан, пишут "Вікна".

Пасха – это радостный праздник, а кладбище – место скорби, заметил он.

Читайте также: Что категорически нельзя делать на кладбище, чтобы не навлечь беды

Церковь рекомендует посвятить этот день молитве, радости и общению с близкими. Следующая неделя после Пасхи также считается праздничной, поэтому посещение кладбища не рекомендуется.

Что можно сделать, если вы хотите вспомнить усопших на Пасху?

  • Помолиться о них в церкви.
  • Зажечь свечу за упокой их душ.
  • Вспомнить их добрыми словами в кругу семьи.
  • Посетить кладбище в другой день.

"Помните, что главное – это не формальные ритуалы, а искренняя молитва и любовь к усопшим", – сказал Трухан.

Другие запреты на Пасху:

В этот праздник запрещен слишком долго спать и лениться. Не стоит злословить, ругаться, сплетничать. Работать и заниматься домашними делами разрешается, если это необходимо. Работать на огороде в Пасху запрещено.

Нельзя выносить мусор после заката. Подстригать или окрашивать волосы. Венчаться и выходить замуж.

Предлагаем узнать, что нужно нести на кладбище на поминальные дни, а что нет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

ОбществоПриметыПраздники