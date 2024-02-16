Сырое мясо и рыба могут стать смертельным ядом для кошек: ветеринары объяснили, почему
Если ваша кошка выпрашивает кусочек вашего обеда, то стоит подумать, прежде чем делиться с ней собственными блюдами.
Ветеринары отмечают, что не все продукты, которые мы едим, безопасны для кошек. Специалисты помогли разобраться, чем можно поделиться с вашим пушистым другом, а какой едой лучше не рисковать.
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Что можно есть котам?
- Вареное мясо: говядина, индейка, курица. Мясо должно быть тщательно приготовленным без костей и кожи.
- Вареную рыбу: тунец. Рыба также должна быть тщательно приготовлена без костей.
- Цельнозерновые: овес, кукуруза, коричневый рис, кускус. Эти продукты богаты белком, который необходим для кошек.
- Вареные яйца являются источником аминокислот и белка, поэтому они станут здоровым лакомством для вашей кошки.
- Овощи: огурец, брокколи (на пару), морковь, спаржа, горох. Овощи предлагают многие витамины, клетчатки и воды, которые полезны для кошек.
- Фрукты: бананы, черника, дыня, арбуз (без косточек), яблоки (без косточек), тыква. Фрукты содержат калий, клетчатку, витамины A и C, а также обладают низкой калорийностью.
Специалисты отмечают: мясо и рыба должны быть тщательно приготовлены. Удаляйте кости из мяса и рыбы. Не кормите кота сырыми яйцами. Некоторые кошки могут не любить овощи и фрукты.
Что категорически нельзя давать котам?
Молочные продукты: молоко, творог, йогурт. Эти продукты могут вызвать у кошек диарею.
Шоколад: темный шоколад особенно опасен. Шоколад содержит теобромин, токсичный для кошек.
Орехи: макадамия, грецкие орехи. Орехи могут быть вредными для кошек, ведь они тяжело перевариваются.
Виноград и изюм: могут вызвать почечную недостаточность у кошек.
Кофе, чай, кофеин: могут привести к возбуждению, тремору и аритмии у кошек.
Лук, чеснок, лук-порей, шнит-лук: могут вызвать анемию у кошек.
Ксилит: конфеты, арахисовое масло, жевательная резинка. Ксилит может привести к гипогликемии (снижению уровня сахара в крови) у кошек.
Кокосовое молоко: может вызвать диарею у кошек.
Алкоголь: может привести к отравлению кошек.
Семена: могут быть вредными для кошек, ведь они могут закупорить кишечник.
Сырое мясо и рыба: может содержать бактерии, которые могут вызвать у кошек заболевание.
Вареные кости: могут повредить зубы и пищеварительный тракт кота.
Сырое хлебное тесто: может подняться в желудке кота и вызвать проблемы с дыханием.
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