Сырое мясо и рыба могут стать смертельным ядом для кошек: ветеринары объяснили, почему

Если ваша кошка выпрашивает кусочек вашего обеда, то стоит подумать, прежде чем делиться с ней собственными блюдами.

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Ветеринары отмечают, что не все продукты, которые мы едим, безопасны для кошек. Специалисты помогли разобраться, чем можно поделиться с вашим пушистым другом, а какой едой лучше не рисковать.

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Что можно есть котам?

Вареное мясо: говядина, индейка, курица. Мясо должно быть тщательно приготовленным без костей и кожи.

Вареную рыбу: тунец. Рыба также должна быть тщательно приготовлена без костей.

Цельнозерновые: овес, кукуруза, коричневый рис, кускус. Эти продукты богаты белком, который необходим для кошек.

Вареные яйца являются источником аминокислот и белка, поэтому они станут здоровым лакомством для вашей кошки.

Овощи: огурец, брокколи (на пару), морковь, спаржа, горох. Овощи предлагают многие витамины, клетчатки и воды, которые полезны для кошек.

Фрукты: бананы, черника, дыня, арбуз (без косточек), яблоки (без косточек), тыква. Фрукты содержат калий, клетчатку, витамины A и C, а также обладают низкой калорийностью.

Специалисты отмечают: мясо и рыба должны быть тщательно приготовлены. Удаляйте кости из мяса и рыбы. Не кормите кота сырыми яйцами. Некоторые кошки могут не любить овощи и фрукты.

Что категорически нельзя давать котам?

Молочные продукты: молоко, творог, йогурт. Эти продукты могут вызвать у кошек диарею.

Шоколад: темный шоколад особенно опасен. Шоколад содержит теобромин, токсичный для кошек.

Орехи: макадамия, грецкие орехи. Орехи могут быть вредными для кошек, ведь они тяжело перевариваются.

Виноград и изюм: могут вызвать почечную недостаточность у кошек.

Кофе, чай, кофеин: могут привести к возбуждению, тремору и аритмии у кошек.

Лук, чеснок, лук-порей, шнит-лук: могут вызвать анемию у кошек.

Ксилит: конфеты, арахисовое масло, жевательная резинка. Ксилит может привести к гипогликемии (снижению уровня сахара в крови) у кошек.

Кокосовое молоко: может вызвать диарею у кошек.

Алкоголь: может привести к отравлению кошек.

Семена: могут быть вредными для кошек, ведь они могут закупорить кишечник.

Сырое мясо и рыба: может содержать бактерии, которые могут вызвать у кошек заболевание.

Вареные кости: могут повредить зубы и пищеварительный тракт кота.

Сырое хлебное тесто: может подняться в желудке кота и вызвать проблемы с дыханием.

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