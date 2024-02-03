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Сытный и полезный ужин: Как приготовить макароны с тунцом за 15 минут

Игорь Романько

Как приготовить макароны с тунцом

Кто не любит пасту? Это вкусное, сытное и универсальное блюдо, которое можно приготовить на любой вкус. А если у вас нет много времени, то паста с тунцом и помидорами – просто идеальный вариант.

Паста с тунцем и помидорами – это не только вкусное, но и полезное блюдо. Тунец богат белок и омега-3 жирными кислотами, а помидоры – витаминами и антиоксидантами. Попытайтесь приготовить это блюдо, и оно обязательно станет вашим любимым рецептом, пишет gazeta.ua.

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Ингредиенты:

  • 250 г макарон
  • 370 г тунца в собственном соку
  • 200 г томатов черри
  • 70 г оливок
  • 6 зубчиков чеснока
  • 10 в. л. оливкового масла Extra Virgin
  • 1/2 лимона
  • 1/2 пучка петрушки
  • 1/2 ч. л. черного молотого перца
  • 1/2 ч. л. соли

Приготовление:

  1. Приготовьте соус. Разогрейте сковороду, влейте оливковое масло. Добавить чеснок и обжарьте в течение 1 минуты.
  2. Добавьте томаты черри, соль и перец. Обжарьте в течение 3 минут.
  3. Вскипятите воду для макарон. Добавьте соль и макароны. Варите до состояния аль денте.
  4. Откиньте макароны на дуршлаг и переложите в кастрюлю.
  5. Добавьте соус, тунец без сока и измельченную петрушку. Перемешайте.
  6. Разложите пасту по тарелкам. Добавьте оливки, полейте лимонным соком и подавайте.

Совет:

  • Для более пикантного вкуса можно добавить в соус каперсы или оливки.
  • Вместо помидоров черри можно использовать обычные помидоры, нарезанные кубиками.
  • Также можно добавить в пасту другие овощи, например цуккини или болгарский перец.

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