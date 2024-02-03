Сытный и полезный ужин: Как приготовить макароны с тунцом за 15 минут

Кто не любит пасту? Это вкусное, сытное и универсальное блюдо, которое можно приготовить на любой вкус. А если у вас нет много времени, то паста с тунцом и помидорами – просто идеальный вариант.

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Паста с тунцем и помидорами – это не только вкусное, но и полезное блюдо. Тунец богат белок и омега-3 жирными кислотами, а помидоры – витаминами и антиоксидантами. Попытайтесь приготовить это блюдо, и оно обязательно станет вашим любимым рецептом, пишет gazeta.ua.

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Ингредиенты:

250 г макарон

370 г тунца в собственном соку

200 г томатов черри

70 г оливок

6 зубчиков чеснока

10 в. л. оливкового масла Extra Virgin

1/2 лимона

1/2 пучка петрушки

1/2 ч. л. черного молотого перца

1/2 ч. л. соли

Приготовление:

Приготовьте соус. Разогрейте сковороду, влейте оливковое масло. Добавить чеснок и обжарьте в течение 1 минуты. Добавьте томаты черри, соль и перец. Обжарьте в течение 3 минут. Вскипятите воду для макарон. Добавьте соль и макароны. Варите до состояния аль денте. Откиньте макароны на дуршлаг и переложите в кастрюлю. Добавьте соус, тунец без сока и измельченную петрушку. Перемешайте. Разложите пасту по тарелкам. Добавьте оливки, полейте лимонным соком и подавайте.

Совет:

Для более пикантного вкуса можно добавить в соус каперсы или оливки.

Вместо помидоров черри можно использовать обычные помидоры, нарезанные кубиками.

Также можно добавить в пасту другие овощи, например цуккини или болгарский перец.

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