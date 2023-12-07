Сытный и согревающий: рецепт картофельного супа с фрикадельками

Суп с фрикадельками по рецепту от Shuba – невероятно ароматный, вкусный и согревающий. Прекрасный вариант обеда для зимней поры.

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Ингредиенты:

Мясной фарш – 300 г

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок, зубчики – 2 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Соль

Перец черный, горошек – 3 шт.

Зелень – по вкусу

Вода – 2 л

Масло подсолнечное – 2 ст. ложки

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Способ приготовления:

Картошку нарежьте кусочками и варите в кипящей подсоленной воде 5-7 минут.

К фаршу добавьте чеснок, посолите, поперчите и перемешайте. Сделайте фрикадельки размером с грецкий орех.

Лук и морковь нарежьте мелкими кусочками. Поджарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте фрикадельки и жарьте 5 минут, помешивая.

Все ингредиенты переложите в кастрюлю с картофелем. Добавить лавровый лист, перец горошком, соль и варить еще 15 минут после закипания.

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