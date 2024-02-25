Сытный обед или скорый ужин: как правильно приготовить картофельные зразы
Картофельные зразы с мясом – это настоящая классика домашней кухни. Их сытность, аппетитный аромат и простота приготовления делают это блюдо фаворитом во многих семьях.
На сайте noviydoctor поделились рецептом, который поможет вам легко и быстро приготовить это вкусное блюдо. Попытайтесь приготовить эти зразы, и они обязательно станут любимым блюдом в вашей семье.
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Ингредиенты:
- Картофель: 4 средние штуки
- Фарш: 200 г (говяжий, свиной или куриный)
- Лук: 1 шт.
- Чеснок: 2 зубчика
- Соль и перец: по вкусу
- Масло: для жарки
Приготовление:
- Картофель: Очистите картофель и отварите его в подсоленной воде до готовности. Слегка охладите, очистите от кожуры и разомните в пюре.
- Начинка: Мелко нарежьте лук и чеснок. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте лук до мягкости, затем добавьте чеснок и готовьте еще 30 секунд. Добавьте фарш, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте и обжарьте фарш до готовности. Снимите с огня и дайте начинке немного остыть.
- Формирование образов: Возьмите немного картофельного пюре, сформируйте из него лепешку. Выложите в центр лепешки 1-2 столовых ложки начинки. Заверните края пюре, чтобы полностью закрыть начинку. Сформируйте образец овальной или круглой формы. Повторите процесс с остальными пюре и начинками.
- Жаркое: Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Обжарьте зразы по бокам до золотистого цвета.
- Подача: Выложите готовые зразы на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Подавайте горячими со сметаной, зеленью или любимым соусом.
Советы:
- К начинке можно добавить тертый творог, зелень, грибы или другие овощи.
- Чтобы зразы не развалились во время жарки, можно обвалять их в панировочных сухарях.
- Зразы можно также запечь в духовке при 180°C в течение 20-25 минут.
Приятного аппетита!
Этот рецепт:
- Прост в приготовлении
- Не требуется много ингредиентов
- Подходит для семейного обеда или ужина
- Может быть дополнен разными начинками.
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