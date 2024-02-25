Сытный обед или скорый ужин: как правильно приготовить картофельные зразы

Картофельные зразы с мясом – это настоящая классика домашней кухни. Их сытность, аппетитный аромат и простота приготовления делают это блюдо фаворитом во многих семьях.

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На сайте noviydoctor поделились рецептом, который поможет вам легко и быстро приготовить это вкусное блюдо. Попытайтесь приготовить эти зразы, и они обязательно станут любимым блюдом в вашей семье.

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Ингредиенты:

Картофель: 4 средние штуки

4 средние штуки Фарш: 200 г (говяжий, свиной или куриный)

200 г (говяжий, свиной или куриный) Лук: 1 шт.

1 шт. Чеснок: 2 зубчика

2 зубчика Соль и перец: по вкусу

по вкусу Масло: для жарки

Приготовление:

Картофель: Очистите картофель и отварите его в подсоленной воде до готовности. Слегка охладите, очистите от кожуры и разомните в пюре. Начинка: Мелко нарежьте лук и чеснок. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте лук до мягкости, затем добавьте чеснок и готовьте еще 30 секунд. Добавьте фарш, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте и обжарьте фарш до готовности. Снимите с огня и дайте начинке немного остыть. Формирование образов: Возьмите немного картофельного пюре, сформируйте из него лепешку. Выложите в центр лепешки 1-2 столовых ложки начинки. Заверните края пюре, чтобы полностью закрыть начинку. Сформируйте образец овальной или круглой формы. Повторите процесс с остальными пюре и начинками. Жаркое: Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Обжарьте зразы по бокам до золотистого цвета. Подача: Выложите готовые зразы на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Подавайте горячими со сметаной, зеленью или любимым соусом.

Советы:

К начинке можно добавить тертый творог, зелень, грибы или другие овощи.

Чтобы зразы не развалились во время жарки, можно обвалять их в панировочных сухарях.

Зразы можно также запечь в духовке при 180°C в течение 20-25 минут.

Приятного аппетита!

Этот рецепт:

Прост в приготовлении

Не требуется много ингредиентов

Подходит для семейного обеда или ужина

Может быть дополнен разными начинками.

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