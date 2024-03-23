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Сытный пирог с картофелем: рецепт

Эктор Хименес-Браво

Сытный пирог с картофелем: рецепт

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Блюда из картофеля, с любыми добавками или начинками – это всегда вкусно и сытно.

 

 

 

 

 

Ингредиенты:

 

 

• Оливковое масло – 30 мл;

 

• Смесь перцев – 3 г;

 

• Соль – 3 г;

 

• Розмарин – 2 веточки;

 

• Картофель - 500 г;

 

• Сыр грюер – 150 г;

 

• Крем сыр с зеленью – 50 г;

 

• Яйцо – 1 шт;

 

• Слоеное тесто — 300 г.

 

 

Процесс приготовления:

 

 

1. Нарезать картофель кружочками, толщиной 1 см и отварить.

 

2. На фольгу налить немного масла, добавить смесь перцев, соль, листья розмарина, потертый сыр и выложить отварной картофель.

 

3. Раскатать слоеное тесто, смазать крем-сыром, тертым сыром и накрыть картофель.

 

4. Прижать края теста и смазать яйцом, выпекать при температуре 180° в течение 15-20 мин.

Источник:instagram.com

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