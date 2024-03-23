Сытный пирог с картофелем: рецепт

БЛОГ

Видео дня

Блюда из картофеля, с любыми добавками или начинками – это всегда вкусно и сытно.

Ингредиенты:

• Оливковое масло – 30 мл;

• Смесь перцев – 3 г;

• Соль – 3 г;

• Розмарин – 2 веточки;

• Картофель - 500 г;

• Сыр грюер – 150 г;

• Крем сыр с зеленью – 50 г;

• Яйцо – 1 шт;

• Слоеное тесто — 300 г.

Процесс приготовления:

1. Нарезать картофель кружочками, толщиной 1 см и отварить.

2. На фольгу налить немного масла, добавить смесь перцев, соль, листья розмарина, потертый сыр и выложить отварной картофель.

3. Раскатать слоеное тесто, смазать крем-сыром, тертым сыром и накрыть картофель.

4. Прижать края теста и смазать яйцом, выпекать при температуре 180° в течение 15-20 мин.