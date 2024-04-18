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Сытный салат с баклажанами
Всем привет, веганы, ликуйте, вы так много меня просили, что-то без мяса.
Готовим салат, легкий и нежный на 4 человека.
Ингредиенты:
Баклажан 0,8 кг
Болгарский перец 0,5 кг
Помидоры черри 0,3 кг
Красный лук 0,2 кг
Салатные листья 1уп
Салатная заправка "Цезарь" 1 пачка
Соль, перец чёрный по вкусу
Растительное масло 30 грамм
Очистите баклажан, перец и нарежьте кубиком, заправьте растительным маслом, соль, перец и запеките в духовке 180 градусов 20 минут.
Тем временем, нарежьте кольцами лук и разрежьте на пополам помидорки черри.
После запекания баклажан и перец, в тёплом виде, добавьте черри, красный лук и салатную заправку "Цезарь", все аккуратно перемешайте, и добавьте листья салата ....ммммм, приятного вам, лю.