Сытный салат с баклажанами

Всем привет, веганы, ликуйте, вы так много меня просили, что-то без мяса.

Готовим салат, легкий и нежный на 4 человека.

Ингредиенты:

Баклажан 0,8 кг

Болгарский перец 0,5 кг

Помидоры черри 0,3 кг

Красный лук 0,2 кг

Салатные листья 1уп

Салатная заправка "Цезарь" 1 пачка

Соль, перец чёрный по вкусу

Растительное масло 30 грамм

Очистите баклажан, перец и нарежьте кубиком, заправьте растительным маслом, соль, перец и запеките в духовке 180 градусов 20 минут.

Тем временем, нарежьте кольцами лук и разрежьте на пополам помидорки черри.

После запекания баклажан и перец, в тёплом виде, добавьте черри, красный лук и салатную заправку "Цезарь", все аккуратно перемешайте, и добавьте листья салата ....ммммм, приятного вам, лю.