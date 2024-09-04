Табу в отношениях по знаку зодиака: поведение, которое отталкивает вашего партнера

Не секрет, что у каждого есть некоторые вещи или поведение партнера в отношениях, которые вы просто не можете терпеть и вам это не нравится. Это не соответствует вашим ценностям, это вас раздражает, и вы просто не хотите этого.

Однако по знаку зодиака можно узнать, что именно может не воспринимать ваш партнер и избежать этого. О том, что они больше всего ненавидят в отношениях, пишет Оdzadu .

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Земные знаки

Лучше не пытайтесь провоцировать Тельца, Деву и Козерога и даже не пытайтесь вызвать у них ревность намеренно. Поверьте, это не поможет, и вы сделаете себе только ужаснее. Эти знаки хотят быть уверены в вас и полностью доверять вам. Вы должны это ценить, вы не так часто сталкиваетесь с этим. Они тоже ненавидят, когда вы заставляете их выбирать между вами и работой. Или когда вы вините их в том, что они слишком много работают.

Воздушные знаки

Близнецы, Весы и Водолей ненавидят, когда вы спрашиваете их, куда и с кем они собираются гулять или когда они вернутся. Они скажут вам то же самое, если они видят, что вы им доверяете и вас не беспокоит тот факт, что они все еще куда-то бегают, встречаются и т.д. Они также не любят, когда вы повышаете на них голос.

Водные знаки

Рак, Скорпион и Рыбы ненавидят непонимание, невежество и холодное поведение в отношениях. Они воспринимают это так, будто вы больше не любите их и не готовы поделиться с ними их чувствами. Это может сильно причинить им боль, настолько, что они испытают ненависть, и это точно не пойдет на пользу вашим отношениям. Также они не любят, когда от них что-то скрывают или пытаются скрыть.

Огненные знаки

Овен, Лев и Стрелец на этот счет однозначны. В отношениях они не терпят недостаточного уважения к своей личности, своей работе, друзьям, семье, увлечениям. Одним словом, ко всему, что им нравится и что их удовлетворяет. Однако они особенно свирепы, когда вы демонстрируете это отсутствие уважения перед другими людьми. Они тоже ненавидят, когда ты их чем толкаешь и заставляешь делать это.

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