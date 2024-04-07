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Тает во рту: как приготовить нежнейшее печенье из доступных и бюджетных продуктов

Игорь Романько

Как сделать нежное печенье из масла и яиц

Устали от магазинного печенья? Хотите порадовать близких чем-нибудь домашним и уютным? Приготовьте ароматное печенье за 30 минут! Вам понадобится всего несколько ингредиентов, которые всегда находятся под рукой.

Это не просто рецепт, а настоящая кулинарная магия! С минимумом усилий вы создадите настоящий шедевр, который украсит любое чаепитие. Рецептом поделились на сайте "Одна минута".

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Всего 30 минут – и ароматное, вкусное печенье готово! Добавьте к нему свою любовь – и она станет настоящим подарком для ваших близких.

Что вам понадобится:

  • Противень, застеленный пергаментом
  • Разогретая до 180°C духовка

Ингредиенты:

  • Мука – 300 г
  • Сливочное масло (размягченное) – 100 г
  • Сахарная пудра – 100 г
  • Соль - 1 щепотка
  • Подсолнечное масло – 50 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Ванилин – 3 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Смешайте сахарную пудру с размягченным маслом до однородной массы.
  2. Добавьте растительное масло и яйцо, тщательно перемешайте.
  3. Просейте муку с разрыхлителем, солью и ванилином.
  4. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в яично-масляную смесь, замешивая тесто.
  5. Дайте тесту настояться 15 минут.
  6. Сформируйте шарики, слегка сплюсните их руками и сделайте риски ножом.
  7. Выпекайте печенье 25 минут при 180°C.

Приятного аппетита!

PS

  • Вы можете добавить в печень орехи, сухофрукты или шоколадные кусочки.
  • Вместо ванилина можно использовать цедру лимона или апельсина.
  • Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой или полить шоколадной глазурью.

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