Тает во рту: как приготовить нежнейшее печенье из доступных и бюджетных продуктов

Устали от магазинного печенья? Хотите порадовать близких чем-нибудь домашним и уютным? Приготовьте ароматное печенье за 30 минут! Вам понадобится всего несколько ингредиентов, которые всегда находятся под рукой.

Это не просто рецепт, а настоящая кулинарная магия! С минимумом усилий вы создадите настоящий шедевр, который украсит любое чаепитие. Рецептом поделились на сайте "Одна минута".

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Всего 30 минут – и ароматное, вкусное печенье готово! Добавьте к нему свою любовь – и она станет настоящим подарком для ваших близких.

Что вам понадобится:

Противень, застеленный пергаментом

Разогретая до 180°C духовка

Ингредиенты:

Мука – 300 г

Сливочное масло (размягченное) – 100 г

Сахарная пудра – 100 г

Соль - 1 щепотка

Подсолнечное масло – 50 г

Яйцо – 1 шт.

Ванилин – 3 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Приготовление:

Смешайте сахарную пудру с размягченным маслом до однородной массы. Добавьте растительное масло и яйцо, тщательно перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем, солью и ванилином. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в яично-масляную смесь, замешивая тесто. Дайте тесту настояться 15 минут. Сформируйте шарики, слегка сплюсните их руками и сделайте риски ножом. Выпекайте печенье 25 минут при 180°C.

Приятного аппетита!

PS

Вы можете добавить в печень орехи, сухофрукты или шоколадные кусочки.

Вместо ванилина можно использовать цедру лимона или апельсина.

Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой или полить шоколадной глазурью.

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