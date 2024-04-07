Тает во рту: как приготовить нежнейшее печенье из доступных и бюджетных продуктов
Устали от магазинного печенья? Хотите порадовать близких чем-нибудь домашним и уютным? Приготовьте ароматное печенье за 30 минут! Вам понадобится всего несколько ингредиентов, которые всегда находятся под рукой.
Это не просто рецепт, а настоящая кулинарная магия! С минимумом усилий вы создадите настоящий шедевр, который украсит любое чаепитие. Рецептом поделились на сайте "Одна минута".
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Всего 30 минут – и ароматное, вкусное печенье готово! Добавьте к нему свою любовь – и она станет настоящим подарком для ваших близких.
Что вам понадобится:
- Противень, застеленный пергаментом
- Разогретая до 180°C духовка
Ингредиенты:
- Мука – 300 г
- Сливочное масло (размягченное) – 100 г
- Сахарная пудра – 100 г
- Соль - 1 щепотка
- Подсолнечное масло – 50 г
- Яйцо – 1 шт.
- Ванилин – 3 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
Приготовление:
- Смешайте сахарную пудру с размягченным маслом до однородной массы.
- Добавьте растительное масло и яйцо, тщательно перемешайте.
- Просейте муку с разрыхлителем, солью и ванилином.
- Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в яично-масляную смесь, замешивая тесто.
- Дайте тесту настояться 15 минут.
- Сформируйте шарики, слегка сплюсните их руками и сделайте риски ножом.
- Выпекайте печенье 25 минут при 180°C.
Приятного аппетита!
PS
- Вы можете добавить в печень орехи, сухофрукты или шоколадные кусочки.
- Вместо ванилина можно использовать цедру лимона или апельсина.
- Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой или полить шоколадной глазурью.
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