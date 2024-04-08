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Тает во рту: рецепт французского омлета-суфле со шпинатом на завтрак

Цихоцкая Мария

Тает во рту: рецепт французского омлета-суфле со шпинатом на завтрак

Начните день с изысканного омлета-суфле со шпинатом! Его легкая текстура и элегантный вкус подарят вам незабываемые впечатления. Этот омлет отлично подойдет не только для завтрака, но и для любого другого приема пищи, ведь его можно есть даже в качестве перекуса.

Приготовьте заранее омлет и храните в холодильнике до 5 дней. Перед подачей просто разогрейте его в духовке. Вы можете использовать как свежий, так и замороженный шпинат, а также порционные формочки или одну большую форму – все по вашему вкусу. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 30 г пармезана
  • 45 г грюйера
  • 1 луковица шалот
  • 340 г шпината
  • 3 ст. л. сливочного масла
  • 3 ст. л. муки
  • 1 стакан молока
  • 1 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л. черного перца
  • 1/8 г мускатного ореха
  • 0.2 г каенского перца
  • 1/8 ч. л. лимонной кислоты

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Приготовление:

  1. Отделите белки от желтков. Белки взбейте до стойких пиков.
  2. Разогрейте духовку до 200°C. Смажьте форму для суфле или для выпечки маслом и посыпьте пармезаном.
  3. Натрите грюйер, мелко нашинкуйте лук-шалот.
  4. Бланшируйте свежий шпинат, замороженный разморозьте. Отожмите лишнюю влагу.
  5. Растопите масло, обжарьте лук, добавьте муку.
  6. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая. Добавьте специи, доведите до кипения.
  7. Снимите с огня, вмешайте желтки, грюйеры, шпинат и пармезан.
  8. Добавьте лимонную кислоту к белкам, взбейте до стойких пиков.
  9. Смешайте 1/4 белка со шпинатной смесью, затем добавьте остальные белки.
  10. Перелейте смесь в форму, выпекайте 40-45 минут (или 30 минут для обычной формы).

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