Тает во рту: рецепт французского омлета-суфле со шпинатом на завтрак
Начните день с изысканного омлета-суфле со шпинатом! Его легкая текстура и элегантный вкус подарят вам незабываемые впечатления. Этот омлет отлично подойдет не только для завтрака, но и для любого другого приема пищи, ведь его можно есть даже в качестве перекуса.
Приготовьте заранее омлет и храните в холодильнике до 5 дней. Перед подачей просто разогрейте его в духовке. Вы можете использовать как свежий, так и замороженный шпинат, а также порционные формочки или одну большую форму – все по вашему вкусу. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 30 г пармезана
- 45 г грюйера
- 1 луковица шалот
- 340 г шпината
- 3 ст. л. сливочного масла
- 3 ст. л. муки
- 1 стакан молока
- 1 ч. л. соли
- 1/4 ч. л. черного перца
- 1/8 г мускатного ореха
- 0.2 г каенского перца
- 1/8 ч. л. лимонной кислоты
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Приготовление:
- Отделите белки от желтков. Белки взбейте до стойких пиков.
- Разогрейте духовку до 200°C. Смажьте форму для суфле или для выпечки маслом и посыпьте пармезаном.
- Натрите грюйер, мелко нашинкуйте лук-шалот.
- Бланшируйте свежий шпинат, замороженный разморозьте. Отожмите лишнюю влагу.
- Растопите масло, обжарьте лук, добавьте муку.
- Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая. Добавьте специи, доведите до кипения.
- Снимите с огня, вмешайте желтки, грюйеры, шпинат и пармезан.
- Добавьте лимонную кислоту к белкам, взбейте до стойких пиков.
- Смешайте 1/4 белка со шпинатной смесью, затем добавьте остальные белки.
- Перелейте смесь в форму, выпекайте 40-45 минут (или 30 минут для обычной формы).
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