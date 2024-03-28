Таинственный древний свиток ''гороскоп'' найден в Иудейской пустыне (фото)

Израильские археологи раскопали в Иудейской пустыне уникальный свиток под названием "Гороскоп", дающий представление о верованиях и ритуалах таинственной секты, существовавшей тысячелетия назад.

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Свиток, написанный ивритом слева направо, отличающийся от общепринятого направления письма, свидетельствует о закрытом характере секты. Текст содержит фрагменты на греческом, арамейском и древнееврейском языках, а также закодированные сообщения, пишет ArchaeologyMag.

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Доктор Орен Эйблман, куратор-исследователь отдела свитков Иудейской пустыни, подчеркивает эксклюзивность содержания свитка, предполагая, что он был создан для элиты, вероятно, для руководства секты. "Тексты кажутся таинственными, доступными только тем, кто владеет ключом к их пониманию", – отмечает он.

Центральным элементом учения свитка является вера в то, что дата рождения человека не только определяет его знак зодиака, но и влияет на его физические характеристики и баланс света и тьмы в его душе. Каждая календарная дата соответствует определенным уровням этих качеств, формируя сущность людей, рожденных в эти дни.

Доктор Эйблман делает вывод, что это мировоззрение, вероятно, лежало в основе сложного процесса инициации в обществе. Будущие члены, известные как "сыны света", проходили строгую оценку на основе даты рождения и физических характеристик.

Судя по всему, свиток "Гороскоп" использовался как руководство для создания персонализированных гороскопов. Дата рождения использовалась для определения черт личности и физических характеристик. Принятие в секту зависело не только от соблюдения доктрин, но и соответствия определенным критериям, связанным с датой рождения и внешностью.

Напомним, археологи обнаружили в пустыне Израиля роскошное имение в возрасте 1200 лет.

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