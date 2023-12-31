Тайные подземные ходы обнаружили на руинах 4300-летнего города в Китае (фото)

Археологи нашли систему тайных подземных ходов в древнем каменном городе Хоученцзуй на севере Китая. Тоннели, найденные во время недавних раскопок, добавляют еще один уровень безопасности в другие оборонительные сооружения города.

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Каменный город Хоученцзуй был построен около 4300-4500 лет назад и имеет площадь около 15 миллионов квадратных футов. Город расположен в уезде Циншуйхэ автономного района Внутренняя Монголия, примерно в 300 милях к западу от Пекина, сообщает Heritagedaily.

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Археологи обнаружили шесть рядовых тоннелей, функционировавших как скрытую транспортную сеть. Тоннели были от 5 до 20 футов в глубину, от 3 до 6 футов в высоту и примерно 4 фута в ширину. Несколько тоннелей проходили у оборонительных стен города и выходили наружу.

"Это очень важное открытие, поскольку он показывает, что город был защищен не только внешними стенами, но и тайной сетью тоннелей", — сказал археолог Лю Чжанцзюнь из Института автономного района Внутренняя Монголия.

Археологи считают, что дизайн Каменного города Хоученцзуй исходит из его культурной важности военной обороны и его стратегического расположения на краю древнего альянса.

Раскопки на месте продолжаются, и археологи надеются, что смогут узнать больше о назначении и использовании тоннелей.

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