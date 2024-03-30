Так ли полезен березовый сок как о нем говорят?

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Каждый год весной вокруг стволов берез скапливаются бутли и бутылки: люди собирают березовый сок.

Нередко одна береза может быть с трех сторон обложена бутылями. Собирают долго, а потом судьба березы никого не интересует. Нередко молодые березки болеют или совсем засыхают, а жаркое засушливое лето этому способствует.

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Каюсь, сама колись радила вживати сік берези, але ці деревця, обставлені бутлями, змусили мене подивитися на справу з іншого боку.

Якщо відкинути всі хвалебні статті на кшталт "березовий сік дуже корисний", давайте подивимось, чи справді березовий сік є тим напоєм, без якого не можна обійтися?

З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ "СІК" БЕРЕЗИ?

Вода – до 99%

Цукри – від 0,2 до 1,5 %

Білок і жири -- сліди

Мідь, залізо, фосфор, кремніій та інші – сліди, тобто нуль цілих і трохи десятих або і сотих;

Найбільше калію та магнію, але значно менше, ніж у салаті зі свіжої капусти.

Читаємо інформацію з українських джерел, написану, наприклад, науковцем, яка передруковується у різних варіантах:

"Фітонциди, що містяться у березовому соці, значно підвищують опірність та імунотолерантність організму до вірусних інфекцій, вбивають бактерії і мікроби, посилюють імунітет, на чому, власне, й базуються протизапальні властивості соку.

Також відомо, що березовий сік покращує обмін речовин, прискорює метаболізм, тонізує нервову систему, допомагає впоратися з сезонною нудьгою, сонливістю, в’ялістю, торпідністю і депресією. Напій із березового соку широко застосовується при лікуванні ожиріння різного ступеня. Хвороби суглобів та хребта, такі як радикуліт, ревматизм, артрити, артрози а також ураження дихальних шляхів (бронхіт, пневмонії, бронхіальна астма, туберкульоз) теж успішнолікують березовим соком."

Розбираємо.

Скільки фітонцидів? Дуже мало, в сотні разів менше, ніж у маленькому зубці часнику чи шматочку цибулі.

Як вони можуть "вбити" мікроби та "посилити" імунітет?

Чи яким чином лікувати ожиріння різного ступеню? Ніяк, це вам підтвердять люди з ожирінням, які безуспішно його пробували лікувати березовим соком.

Немає жодних клінічних досліджень "цілющих" властивостей березового соку.

Так, він смачний, ледь солодкуватий через присутність цукрів, прохолодний.

Люди використовують сезон березового соку для "очищення" та "лікування"..

Березовий сік для берези – це життєво важливі поживні речовини для дерева, щоб воно могло рости та розвиватись.

Збираючи багато соку, людина позбавляє дерево цієї можливості. Крім того, багатьом людям і в голову не прийде обробити "рани", через які витікав сік, а вони можуть бути воротами для проникнення різноманітних інфекцій та шкідників, і дерево почне хворіти та всихати.

Що стосується користі консервованого березового соку, який продається в магазинах, то при консервації додається цукор та лимонна кислота.

Висновок: якби люди почали частіше пити чисту воду, вживати овочі, ягоди, то оздоровчо-лікувальний ефект був би ще кращим, ніж від березового соку.

Бо про вживання води можна так само, як і про вживання берегового соку написати, що вона:

"Очищає" нирки

"Нормалізує" обмін речовин

Допомагає "лікувати" ожиріння

Тонізує і робить багато корисних впливів на організм людини.