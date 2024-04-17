Так ли полезна безглютеновая диета, как о ней говорят: диетологи дали поразительный ответ

В последние годы безглютеновая диета стала невероятно популярной. Многие продукты питания, даже те, которые никогда не содержали глютена, теперь маркируются как "безглютеновые". В настоящее время многие люди болеют целиакией – наследственным аутоиммунным заболеванием, при котором употребление глютена приводит к повреждению слизистой оболочки тонкого кишечника.

Приблизительно 3 миллиона американцев страдают этой болезнью. Это серьезное генетическое заболевание, которое может привести к серьезным проблемам со здоровьем, если его не лечить. Об этом пишет HuffPost.

Нужно ли всем людям избегать глютена?

Нет. Подавляющее большинство людей не имеют генетической предрасположенности к целиакии.

Почему многие люди переходят на безглютеновую диету?

Есть много причин, почему люди могут выбирать безглютеновую диету, даже если у них нет целиакии. Некоторые люди считают, что это улучшает их самочувствие, другие делают это по личным убеждениям, другие – через модные тренды.

Есть ли польза от безглютеновой диеты для людей без целиакии?

Исследования не дают четкого ответа. Некоторые люди действительно испытывают улучшение самочувствия, когда отказываются от глютена, но это может быть связано с другими факторами, например с более здоровым питанием в целом.

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Есть ли риски, связанные с безглютеновой диетой?

Безглютеновые продукты часто бывают более дорогими и менее питательными, чем их аналоги, содержащие глютен.

Что делать?

Если у вас нет целиакии, нет необходимости отказываться от глютена. Однако, если вы чувствуете, что употребление глютена оказывает негативное влияние на ваше здоровье, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

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