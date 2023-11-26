Так поступают моряки: как хранить куриные яйца свежими месяцами

Яйца, продаваемые в супермаркетах, имеют срок годности 28 дней. Однако нередко куриные яйца портятся гораздо быстрее.

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Однако можно сохранить яйца свежими неделями по истечении срока годности с помощью нескольких проверенных методов. По словам моряков, есть способ сохранить их свежими гораздо дольше, сообщает Express.co.uk.

Необычный способ хранения предполагает покрытие яиц вазелином. Так яйца будут оставаться свежими несколько месяцев.

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Яйца, покрытые вазелином, хранятся месяцами, но через несколько месяцев у них появится неприятный привкус.

Официальные указания Агентства по пищевым стандартам рекомендуют хранить целые яйца в "сухом прохладном месте", лучше всего в холодильнике.

Агентство добавило, что хранение яиц при постоянной прохладной температуре поможет сберечь их в "безопасности".

Кто любит жидкий желток, а кто наоборот – максимально густой. Поэтому UAportal делится секретами, сколько времени готовить яйца и как.

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