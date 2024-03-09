Так работают горничные: как убрать пыль, чтобы она долго не оседала на мебель

Устали от пыли, которая появляется на мебели сразу после уборки? Не отчаивайтесь! Есть несколько простых лайфхаков, которые помогут легко и быстро справиться с этой проблемой.

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Благодаря этим простым советам с сайта noviydoctor вы сможете легко и быстро избавиться от пыли на мебели и наслаждаться чистотой в вашем доме.

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Почему одна мебель притягивает грязь больше, чем другая?

Все дело в статическом электричестве, которое возникает во время трения тряпки о поверхность. Это электричество притягивает маленькие частицы пыли, как магнит.

Как предотвратить появление пыли?

Используйте специальные полироли для мебели. Эти средства не только придают блеск, но и отталкивают пыль.

Эти средства не только придают блеск, но и отталкивают пыль. Протирайте мебель влажной тряпкой. Вода нейтрализует статическое электричество, и пыль не будет так сильно прилипать к поверхностям.

Вода нейтрализует статическое электричество, и пыль не будет так сильно прилипать к поверхностям. Добавьте немного бельевого кондиционера в воду для уборки. Кондиционер также обладает антистатическими свойствами.

Экспресс-уборка:

Если у вас нет времени на полноценную уборку, воспользуйтесь пульверизатором. Налейте в него воду с кондиционером для белья или специальным чистящим средством мебели, рассейте на поверхность и протрите сухой тряпкой.

Налейте в него воду с кондиционером для белья или специальным чистящим средством мебели, рассейте на поверхность и протрите сухой тряпкой. Для очистки стекла используйте раствор воды и уксуса. Это средство не только удаляет пыль, но и придает блеск.

Напомним, мы уже писали, какие секреты об уборке должна знать каждая хозяйка.

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