Так работают горничные: как убрать пыль, чтобы она долго не оседала на мебель
Устали от пыли, которая появляется на мебели сразу после уборки? Не отчаивайтесь! Есть несколько простых лайфхаков, которые помогут легко и быстро справиться с этой проблемой.
Благодаря этим простым советам с сайта noviydoctor вы сможете легко и быстро избавиться от пыли на мебели и наслаждаться чистотой в вашем доме.
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Почему одна мебель притягивает грязь больше, чем другая?
Все дело в статическом электричестве, которое возникает во время трения тряпки о поверхность. Это электричество притягивает маленькие частицы пыли, как магнит.
Как предотвратить появление пыли?
- Используйте специальные полироли для мебели. Эти средства не только придают блеск, но и отталкивают пыль.
- Протирайте мебель влажной тряпкой. Вода нейтрализует статическое электричество, и пыль не будет так сильно прилипать к поверхностям.
- Добавьте немного бельевого кондиционера в воду для уборки. Кондиционер также обладает антистатическими свойствами.
Экспресс-уборка:
- Если у вас нет времени на полноценную уборку, воспользуйтесь пульверизатором. Налейте в него воду с кондиционером для белья или специальным чистящим средством мебели, рассейте на поверхность и протрите сухой тряпкой.
- Для очистки стекла используйте раствор воды и уксуса. Это средство не только удаляет пыль, но и придает блеск.
Напомним, мы уже писали, какие секреты об уборке должна знать каждая хозяйка.
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