Такое уже никто не носит: какие шапки будут антитрендом зимой-2025.

Некоторые головные уборы давно вышли из моды и уже не соответствуют современным трендам. Стилисты советуют навсегда попрощаться с такими шапками, чтобы не портить свой общий образ. Об этом пишет ТСН.

Шапка с надписью или логотипом

Модные тенденции сейчас двигаются в сторону "тихой роскоши", когда вещи становятся лаконичнее и элегантнее. Такие шапки с яркими надписями и логотипами больше подходят для подростков, а не молодым женщинам или дамам зрелого возраста. Лучше выбирать однотонные шапки, гармонирующие со стилем верхней одежды.

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Шапка со стразами и камешками

Популярность таких шапок уже давно миновала, они выглядят дешево и некстати. Если вы хотите украшения на головной убор, выберите берет или кепи в английском, итальянском или французском стиле с качественной фурнитурой.

Шапка из тонкого трикотажа

Такие шапки выглядят непропорционально фону объемной верхней одежды, а в морозную погоду они будут неэффективными. В моде шапки, которые держат форму и объем, например вязаные, меховые или шерстяные кепи или береты.

Шапка с отворотом

Этот фасон был актуален около 10 лет назад, сейчас он выглядит устаревшим. Лучшим выбором будет классическая бини в монохромных цветах, которая подойдет к разным видам верхней одежды.

Подбирая головной убор, важно ориентироваться на актуальные тенденции, чтобы дополнять свой образ стильными аксессуарами.

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