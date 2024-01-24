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Такого вы еще не пробовали: рецепт куриных окорочков с клюквой и апельсином

Цихоцкая Мария

Такого вы еще не пробовали: рецепт куриных окорочков с клюквой и апельсином

Это простое и вкусное блюдо, которое понравится всем любителям курятины. Сочное мясо, кисло-сладкая клюква и цитрусовая свежесть апельсина создают неповторимое сочетание вкусов.

Единственное, что вам нужно сделать – соединить все ингредиенты и поставить в духовку. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

  • Куриные окорочка - 1 кг
  • Апельсин – 1 шт.
  • Клюква – 1 стакан
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Копченая паприка – 1 ч. л.
  • Приправа к курице – 1 ч. л.
  • Соль – по вкусу
  • Вода – 1/2 стакана
  • Оливковое масло Extra Virgin – 3 ст. л.
  • Розмарин – 2 веточки

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Приготовление

  1. Куриные окорочка промойте и обсушите.
  2. Лук и чеснок очистите. Апельсин и лук нарежьте кружочками толщиной 1 см.
  3. В форму для запекания выложите лук, апельсины, зубчики чеснока, половину клюквы. Сверху положите кусочки курицы, посыпьте специями и солью, вотрите специи в окорочка, сбрызните сверху оливковым маслом.
  4. Добавьте оставшуюся клюкву, порвите веточки розмарина и залейте водой.
  5. Запекайте в духовке, разогретой до 180 °C, в течение 45 минут (ориентируйтесь на духовку).

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