Такого вы еще не пробовали: рецепт куриных окорочков с клюквой и апельсином

Это простое и вкусное блюдо, которое понравится всем любителям курятины. Сочное мясо, кисло-сладкая клюква и цитрусовая свежесть апельсина создают неповторимое сочетание вкусов.

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Единственное, что вам нужно сделать – соединить все ингредиенты и поставить в духовку. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

Куриные окорочка - 1 кг

Апельсин – 1 шт.

Клюква – 1 стакан

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 4 зубчика

Копченая паприка – 1 ч. л.

Приправа к курице – 1 ч. л.

Соль – по вкусу

Вода – 1/2 стакана

Оливковое масло Extra Virgin – 3 ст. л.

Розмарин – 2 веточки

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Приготовление

Куриные окорочка промойте и обсушите. Лук и чеснок очистите. Апельсин и лук нарежьте кружочками толщиной 1 см. В форму для запекания выложите лук, апельсины, зубчики чеснока, половину клюквы. Сверху положите кусочки курицы, посыпьте специями и солью, вотрите специи в окорочка, сбрызните сверху оливковым маслом. Добавьте оставшуюся клюкву, порвите веточки розмарина и залейте водой. Запекайте в духовке, разогретой до 180 °C, в течение 45 минут (ориентируйтесь на духовку).

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