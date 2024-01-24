Такого вы еще не пробовали: рецепт куриных окорочков с клюквой и апельсином
Это простое и вкусное блюдо, которое понравится всем любителям курятины. Сочное мясо, кисло-сладкая клюква и цитрусовая свежесть апельсина создают неповторимое сочетание вкусов.
Единственное, что вам нужно сделать – соединить все ингредиенты и поставить в духовку. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты
- Куриные окорочка - 1 кг
- Апельсин – 1 шт.
- Клюква – 1 стакан
- Лук репчатый – 2 шт.
- Чеснок – 4 зубчика
- Копченая паприка – 1 ч. л.
- Приправа к курице – 1 ч. л.
- Соль – по вкусу
- Вода – 1/2 стакана
- Оливковое масло Extra Virgin – 3 ст. л.
- Розмарин – 2 веточки
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Приготовление
- Куриные окорочка промойте и обсушите.
- Лук и чеснок очистите. Апельсин и лук нарежьте кружочками толщиной 1 см.
- В форму для запекания выложите лук, апельсины, зубчики чеснока, половину клюквы. Сверху положите кусочки курицы, посыпьте специями и солью, вотрите специи в окорочка, сбрызните сверху оливковым маслом.
- Добавьте оставшуюся клюкву, порвите веточки розмарина и залейте водой.
- Запекайте в духовке, разогретой до 180 °C, в течение 45 минут (ориентируйтесь на духовку).
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