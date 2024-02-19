Такого вы ещё не пробовали: Как вы приготовить идеальную тушеную капусту
Капуста – это овощ, который всегда выручит хозяйку. Из нее можно приготовить множество блюд, от сытных супов до изысканных салатов.
Сегодня предлагаем вам рецепт тушеной капусты по-новому, которая станет отличным гарниром или самостоятельным блюдом. Попробуйте приготовить тушеную капусту по-новому по советам с сайта "Бабушкины рецепты", и она обязательно станет одним из ваших любимых блюд.
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Преимущества этого блюда:
- Простота приготовления: Вам не потребуется много времени или специальных навыков, чтобы приготовить это блюдо.
- Тушкованая капуста содержит много витаминов и микроэлементов , а также клетчатку, которая полезна для пищеварения.
- Сытость: Это блюдо действительно сытное, поэтому оно отлично подходит для обеда или ужина.
- Экономность: Ингредиенты для этого блюда доступны и недороги.
Ингредиенты:
- Капуста – 300 г
- Фарш (любой) – 200 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Томатная паста – 1 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Масло – для жарки
- Зелень (по желанию) – для подачи
Приготовление:
- Подготовьте овощи: Лук и помидор нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке, нарежьте капусту тонкой соломкой.
- Обжарьте овощи: На сковороде с растительным маслом обжарьте лук и морковь до мягкости.
- Добавьте фарш: Добавьте фарш к овощам и обжаривайте до готовности.
- Добавьте помидоры и томатную пасту Добавьте нарезанные помидоры, томатную пасту, разведенную в 200 мл воды, соль и перец. Перемешайте и тушите 5 минут.
- Добавьте капусту: Добавьте капусту в сковороду, перемешайте, при необходимости подсолите. Накройте крышкой и тушите на медленном огне до мягкости капусты (около 20-30 минут).
- Подавайте: Перед подачей посыпьте блюдо зеленью.
Вкусные советы:
- По желанию можно добавить в блюдо другие овощи, например болгарский перец или сладкий перец.
- Для насыщеннейшего вкуса можно использовать копченый фарш.
- Также можно добавить в блюдо грибы.
- Тушеную капусту можно подавать с мясом, рыбой или курицей.
Напомним, мы уже писали о полезных лайфхаках, которые можно использовать на кухне.
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