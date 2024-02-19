Такого вы ещё не пробовали: Как вы приготовить идеальную тушеную капусту

Капуста – это овощ, который всегда выручит хозяйку. Из нее можно приготовить множество блюд, от сытных супов до изысканных салатов.

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Сегодня предлагаем вам рецепт тушеной капусты по-новому, которая станет отличным гарниром или самостоятельным блюдом. Попробуйте приготовить тушеную капусту по-новому по советам с сайта "Бабушкины рецепты", и она обязательно станет одним из ваших любимых блюд.

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Преимущества этого блюда:

Простота приготовления: Вам не потребуется много времени или специальных навыков, чтобы приготовить это блюдо.

Тушкованая капуста содержит много витаминов и микроэлементов , а также клетчатку, которая полезна для пищеварения.

а также клетчатку, которая полезна для пищеварения. Сытость: Это блюдо действительно сытное, поэтому оно отлично подходит для обеда или ужина.

Это блюдо действительно сытное, поэтому оно отлично подходит для обеда или ужина. Экономность: Ингредиенты для этого блюда доступны и недороги.

Ингредиенты:

Капуста – 300 г

Фарш (любой) – 200 г

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Томатная паста – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Масло – для жарки

Зелень (по желанию) – для подачи

Приготовление:

Подготовьте овощи: Лук и помидор нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке, нарежьте капусту тонкой соломкой. Обжарьте овощи: На сковороде с растительным маслом обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте фарш: Добавьте фарш к овощам и обжаривайте до готовности. Добавьте помидоры и томатную пасту Добавьте нарезанные помидоры, томатную пасту, разведенную в 200 мл воды, соль и перец. Перемешайте и тушите 5 минут. Добавьте капусту: Добавьте капусту в сковороду, перемешайте, при необходимости подсолите. Накройте крышкой и тушите на медленном огне до мягкости капусты (около 20-30 минут). Подавайте: Перед подачей посыпьте блюдо зеленью.

Вкусные советы:

По желанию можно добавить в блюдо другие овощи, например болгарский перец или сладкий перец.

Для насыщеннейшего вкуса можно использовать копченый фарш.

Также можно добавить в блюдо грибы.

Тушеную капусту можно подавать с мясом, рыбой или курицей.

Напомним, мы уже писали о полезных лайфхаках, которые можно использовать на кухне.

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