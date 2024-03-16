Такой готовили наши бабушки: рецепт черничного киселя.
Для приготовления освежающего напитка можно использовать любые замороженные ягоды по собственному вкусу. Мы предлагаем попробовать вкусный рецепт киселя с черникой. Однако не менее аппетитным и полезным будет кисель из клюквы, сочной вишни, а клубничный вариант будет как десерт. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты для 4 порций:
- черника - 300 г
- вода - 4 стакана
- сахар - 1/2 стакана
- крахмал - 4 столовые ложки
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Приготовление :
- Положите чернику в глубокую кастрюлю и залейте водой. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите жидкость до кипения.
- Добавьте сахар, тщательно перемешайте все ингредиенты и варите на среднем огне 5 минут.
- Разведите крахмал в стакане с достаточным количеством воды, чтобы образовался раствор.
- Влейте полученный раствор крахмала в кипящую ягодную массу.
- Варите кисель еще 5 минут.
- Затем выключите огонь и оставьте напиток остывать.
- Сохраняйте готовый кисель в стеклянной таре в прохладном месте.
Наслаждайтесь свежим, ароматным и полезным ягодным напитком! Легкий в приготовлении кисель станет отличным дополнением к вашему летнему рациону.
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