Татьянин день: лучшие поздравления на украинском языке и красивые картинки

По новому церковному календарю 12 января в Украине отмечается большой религиозный праздник – чествование Святой мученицы Татьяны. В народе праздник называют Татьянин день, раньше он приходился на 25 января.

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Татьяна была дочерью богатых родителей, тайно исповедовавших христианскую веру. Она сама тоже стала христианкой и посвятила свою жизнь служению Богу.

В III веке, когда в Римской империи совершались гонения на христиан, Татьяну с ее отцом схватили и усадили в храм Зевса. Им потребовали поклониться языческим идолам, но они отказались.

Татьяну подвергли жестоким пыткам. Ее били железными палками, бросили на арену к голодному льву, который не разорвал ее, а безропотно лизал ноги, пытались сжечь, но на ее теле не оставалось никаких следов.

Наконец, римляне приняли решение убить Татьяну. Ее обезглавили мечом 25 января 226 года.

Татьяна стала символом верности христианской вере.

Короткие поздравления с Днем Татьяны:

С днем ангела, Танюша! Мира, добра и счастья!

Поздравляю с Днем Татьяны! Пусть ангел-хранитель ведет тебя жизнью, минуя препятствия!

С днем Татьяны! Пусть этот день дарит радость, любовь и счастье!

Танечка! С днем ангела! Пусть в твоем доме всегда царят мир, любовь и согласие!

Дорогая наша Таня! Пусть этот праздник принесет много радости и счастья!

Уважаемая Татьяна! Пусть в вашем сердце всегда живет любовь и надежда!

С днем Татьяны! Пусть этот праздник принесет мир, радость и счастье!

Поздравление с Днем Татьяны на украинском языке

Нехай ангел-охоронець ніколи не залишає вас. Бажаю, щоб його присутність створювала у вашій душі відчуття щастя, теплоти та захищеності. Бажаю гармонії, душевного спокою та благополуччя у всьому. Зі святом!

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Ім'я Тетяна у перекладі грецької означає "упорядниця" або "засновниця". Бажаємо тобі повністю відповідати йому. Найчастіше влаштовуй собі свята та заснуй собі та сім'ї щасливе, затишне безтурботне життя. Зі святом!

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Вітаю з Днем Тетяни. Нехай цей веселий день січня подарує надію на краще, запалить в серці іскорку щастя, внесе свою лепту добра і чудес в твоє життя.

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У Тетянин день бажаю теплих зустрічей, яскравих емоцій, весняного натхнення, свіжих ідей, позитивної атмосфери і ніжної любові!

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Всіх представниць прекрасної статі з дивним ім’ям Тетяна, вітаю зі святом. Нехай Тетянин день принесе вам щастя.

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Вітаю з Днем Тетяни та хочу побажати, щоб під силу було будь-яке діло, щоб серце оживало від любові, щоб душа мріяла про прекрасне, щоб життя було чудовою книгою, на сторінках якої розміщені історії щастя та успіху.

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Вітаю з днем Тетяни і від душі бажаю милої посмішки та щасливого сміху, добрих надій та заповітних мрій, солодких мрій та вічної краси, істинного щастя та вірної любові, солодких миттєвостей життя та чудового настрою.

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Цей морозний день лише твій. Присвяти собі. Відпочинь від повсякденних турбот. Бажаю гарного релаксу, умиротворення та радості надмірної! Запам'ятай цей день надовго, люба!

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Вітаю Вас із днем Тетяни! Цього дивовижного дня хочеться побажати успіхів у навчанні та трудовій діяльності, везіння протягом усього життєвого шляху. Нехай Вас оточують лише гідні, чесні, люблячі люди.

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Красивые открытки ко Дню Татьяны.

Предлагаем узнать историю праздника Татьяны, традиции, приметы и что нельзя делать.

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