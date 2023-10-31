Телескоп NASA поймал в объектив ''кости призрачной космической руки'' (фото и видео)

Телескоп NASA получил изображение ветровой туманности пульсара, напоминающего "призрачную фиолетовую руку с блестящими кончиками пальцев".

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Об этом сообщается на сайте американского космического агентства. Отмечается, что пульсар — это сильно намагниченная коллапсированная звезда, которая вращается и создает потоки материи, оттекающие от ее полюсов.

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"Эти струи вместе с интенсивными ветрами частиц образуют пульсарные ветровые туманности. Здесь туманность пульсара ветра, известная как MSH 15-52, напоминает туманное фиолетовое облако на черном звездном фоне", – говорится в сообщении.

В NASA говорят, что форма этой пульсарной туманности ветра очень напоминает человеческую руку, включая пять пальцев, ладонь и запястье. Яркое белое пятно у основания ладони – это сам пульсар. Три самых длинных кончика пальцев в форме руки указывают в верхний правый угол или на один час на циферблате часов.

"Там маленькое пятнышко оранжево-желтое облако сверкает или светится, как угольки. Это оранжевое облако является частью остатков взрыва сверхнового, который создал пульсар", – добавили в агентстве.

"Данные IXPE дают нам первую карту магнитного поля в "руке". Заряженные частицы, производящие рентгеновские лучи, двигаются вдоль магнитного поля, определяя основную форму туманности, как это делают кости в руке человека", — сказал Роджер Романи из Стэнфордского университета в Калифорнии, руководивший исследованием.

Напомним, две гигантские планеты столкнулись и улетучились в звездной системе. После их смерти в космосе был замечен "пончик".

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