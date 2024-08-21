Телец, Скорпион и Рыбы: как эти знаки зодиака могут усложнить ваши отношения

Некоторые женщины жалуются на то, что находятся в токсических отношениях с эмоционально шантажирующим и манипулирующим парнем. Как и с кем строить свои отношения, каждый должен решать лично для себя.

Однако астрологи предупреждают о том, что существует несколько знаков зодиака, представители которых используют и эмоционально шантажируют женщин, поэтому нужно относиться к отношениям с ними с особой осторожностью. Об этом говорится в материале издания Оdzadu .

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Телец

Человек, рожденный под этим знаком, может быть холодным и бездушным. Вам должно быть понятно с первого взгляда, что отношения с ним не всегда будут легкими, ведь он очень упрям. Также он тоже безудержен и перед алтарем его точно не заведешь и очень хорошо умеет использовать комплименты и будет льстить вам так, что это повлияет на все ваше тело. Однако для него это ничего не значит, это лишь пустые слова, чтобы затащить вас в постель.

Скорпион

Эти мужчины очень страстны и привлекают внимание с первого момента, который вы проведете с ним. Однако будьте осторожны, как вы ведете себя рядом с ним. Он умеет думать на два шага вперед, так что приведет вас именно туда, куда хочет. Кроме того, этот мужчина изобретательный и прекрасно владеющий чертой "Я говорю то, что ты хочешь услышать". Отношения с ним не будут здоровыми, потому что вы все равно будете делать все по нему, а не наоборот.

Рыбы

Несмотря на то, что представитель этого знака зодиака очень чувствителен, он знает, что вы можете ощущать в разных ситуациях. Он хороший человек, но только на первый взгляд и только снаружи. Он беспокоен внутри и не может вылечить свои детские травмы. Так что может случиться так, что он заставит вас совершать неправильные поступки только для того, чтобы чувствовать себя лучше и, возможно, даже держать ситуацию под контролем. Поэтому будьте бдительны, ведь когда вы находитесь с ним в отношениях, это изнурит вас морально.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о знаках зодиака, которые первыми придут на помощь.

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