Телевизор в спальне: почему это не самая лучшая идея

Просмотр телевизора перед сном может затруднить засыпание и сделать сон менее спокойным. Специалисты говорят, что телевизор вообще не место в спальне.

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Доктор медицинских наук, клинический ассистент профессора сна в Медицинской школе Стэнфордского университета Викас Джейн сказал в комментарии изданию Health, что во время просмотра телевизора перед сном мозговая активность увеличивается. Это означает, что телевизор может мешать мозгу полностью расслабиться и перейти в состояние сна.

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Кроме того, свет от телевизора может препятствовать выработке мелатонина, гормона, регулирующего сон. Мелатонин производится в темноте, поэтому яркий свет от телевизора может осложнить засыпание.

Специалисты рекомендуют избегать просмотра телевизора перед сном, если вы хотите хорошо выспаться. Вместо этого они рекомендуют заниматься умиротворяющими видами деятельности, такими как чтение или прослушивание расслабляющей музыки.

Напомним, некоторые эксперты советуют в спальне держать емкость с почищенным и порезанным луком.

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