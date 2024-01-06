Теперь будете готовить только так: Как сделать салат "Цезарь" с креветками
Салат Цезарь с креветками – это популярная закуска, которая обладает изысканным вкусом, тонким ароматом и привлекательным видом. Она подойдет для любого стола к любому событию.
Вкус этой закуски очень сильно зависит от качества продуктов. Креветки желательно брать большие королевские, помидоры – черри, салат – айсберг, яйца – перепелиные, а сыр – пармезан, пишут на сайте "Одна минута".
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Ингредиенты
- Креветки королевские – 12-14 штук
- Яйца перепелиные – 8 штук
- Помидоры черри – 10 штук
- Хлеб белый – 2-3 ломтика
- Салат Айсберг – 1 штука
- Сыр пармезан – 50 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Оливковое масло – 2 столовые ложки
Для соуса-заправки
- Яйцо куриное – 1 штука
- Горчица – 1 чайная ложка
- Лимонный сок – 2 столовые ложки
- Чеснок – 1 зубчик
- Оливковое масло – 60-100 мл
- Пармезан – 25 г
- Анчоус – 1-2 штуки
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Приготовление
- Отварите перепелиные яйца вкрутую. Для этого уложите их в кастрюлю с холодной водой, поставьте на огонь и варите 5 минут от момента закипания. Слейте кипяток и сразу залейте холодной водой. Затем почистите и порежьте каждое яйцо пополам.
- С креветок снимите панцирь. Обмажьте их оливковым маслом, выжмите чеснок и оставьте мариноваться на 15-20 минут.
- Ломтики хлеба порежьте на кубики. Посолите, поперчите и обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета.
- Обжарьте креветки на оливковом масле до готовности.
- Для приготовления соуса-заправки уложите куриное яйцо в кипящую воду на 1 минуту. Затем охладите его в холодной воде и разбейте в чашу блендера. Добавьте все остальные ингредиенты соуса и перебейте до однородности.
- В глубокую миску выложите салат Айсберг, изрезанный руками. Залейте его соусом-заправкой и перемешайте.
- Сверху выложите креветки, сухарики, яйца и посыпьте натертым пармезаном. Украсьте помидорами черри.
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