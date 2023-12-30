Теплый салат с тыквой и печенью: удивите гостей на Новый год
Для празднования Нового года лучшим решением будет приготовить легкий салат, который избавит от опасности ночного переедания. Полезное блюдо поможет также чувствовать себя лучше 1 января.
Известная украинская кулинарка Лиза Глинская поделилась в Инстаграм рецептом теплого салата с печенью и тыквой. Он не содержит майонеза и будет хорошим диетическим решением для празднования Нового года.
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Ингредиенты:
- Тыква – 300 г
- Масло с травами со вкусом базилика и чеснока
- Масло рафинированное
- Салатный микс
- Сыр фета – 50 г
- Красный лук – 1/4
- Тыквенные семена – 10 г
- Соль – три щепотки
- Лимонный сок
- Куриная печень – 300 г
- Кукурузный крахмал – 20 г
Как готовить теплый салат.
С тыквы снимите кожуру и нарежьте небольшими кусочками, посолите и добавьте ароматное масло. Запечь при 190 градусах (25-30 минут).
Печень промойте и выложите на дуршлаг. Когда обсохнет, обваляйте в кукурузном крахмале с солью.
Затем печень обжарьте на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Готовую печень нужно выложить на бумажное полотенце.
Салатный набор смешайте с покрытой частью красного лука, приправьте ароматным маслом, добавьте лимонный сок и щепотку соли.
Выложите салат на широкое блюдо, сверху положите тыквенные кусочки и печень, фету и подсушенные на сухой сковороде семена тыквы.
Вкусные праздники!
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