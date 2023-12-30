Теплый салат с тыквой и печенью: удивите гостей на Новый год

Для празднования Нового года лучшим решением будет приготовить легкий салат, который избавит от опасности ночного переедания. Полезное блюдо поможет также чувствовать себя лучше 1 января.

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Известная украинская кулинарка Лиза Глинская поделилась в Инстаграм рецептом теплого салата с печенью и тыквой. Он не содержит майонеза и будет хорошим диетическим решением для празднования Нового года.

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Ингредиенты:

Тыква – 300 г

Масло с травами со вкусом базилика и чеснока

Масло рафинированное

Салатный микс

Сыр фета – 50 г

Красный лук – 1/4

Тыквенные семена – 10 г

Соль – три щепотки

Лимонный сок

Куриная печень – 300 г

Кукурузный крахмал – 20 г

Как готовить теплый салат.

С тыквы снимите кожуру и нарежьте небольшими кусочками, посолите и добавьте ароматное масло. Запечь при 190 градусах (25-30 минут).

Печень промойте и выложите на дуршлаг. Когда обсохнет, обваляйте в кукурузном крахмале с солью.

Затем печень обжарьте на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Готовую печень нужно выложить на бумажное полотенце.

Салатный набор смешайте с покрытой частью красного лука, приправьте ароматным маслом, добавьте лимонный сок и щепотку соли.

Выложите салат на широкое блюдо, сверху положите тыквенные кусочки и печень, фету и подсушенные на сухой сковороде семена тыквы.

Вкусные праздники!

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