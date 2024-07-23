Тест IQ: только гении могут решить головоломку со спичками
Тест IQ – это тип головоломки для проверки критического мышления и навыков читателя решать проблемы. Эти задачи обладают потенциалом для повышения интеллекта и улучшения концентрации.
Регулярное выполнение таких задач помогает улучшить навыки решения проблем, а также обеспечивает здоровую тренировку для мозга. Об этом сообщает Jagran Josh.
На картинке изображено математическое уравнение, образованное спичками 9 - 8 = 2
Задача состоит в том, чтобы передвинуть спичку таким образом, чтобы математическое уравнение стало верным.
Передвигать можно только одну спичку. Чтобы решить эту головоломку нужно быть очень внимательным и тщательно изучать изображение.
Это задача среднего уровня, и люди с высоким интеллектом и отличным вниманием к деталям разгадают головоломку быстрее других.
Если решить задачу не удалось, просмотрите решение ниже:
Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.
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