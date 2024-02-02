Теста не надо: как быстро приготовить полезные чебуреки (видео)

Чебуреки это довольно сытное и вкусное блюдо, но не особенно полезное, учитывая, что их готовят в большом количестве масла. Однако есть полезная альтернатива этому блюду – это чебуреки из капусты.

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Тем, кто следит за правильным питанием, может понравиться то, что их можно готовить в духовке с минимальным количеством масла. Этим рецептом поделились авторы канала на YouTube "Готовим блюда с шеф-поваром".

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Ингредиенты:

Капуста – 1 кочан;

Лук, морковь, сладкий перец – по 1 шт.;

Соль, перец, чеснок, кориандр, зира, зелень – по своему вкусу;

Фарш – 450 г;

Яйца, 4 шт.;

Мука, 2 ст.л;

Как готовить чебуреки из капусты?

Капусту нужно проварить 10-15 минут, чтобы она стала мягкой. Снимите капустные листья и срежьте твердые прожилки.

Лук и сладкий перец порежьте кубиками, а морковь натрите на крупной терке.

Сначала обжариваем лук, добавляем морковь и сладкий перец, перемешиваем и тушим до готовности.

Фарш смешайте с тушеными овощами, посолите и поперчите по вкусу, добавьте любимые специи.

На одну сторону каждого капустного листа кладем фарш, накрываем другой стороной.

Для кляра яйца взбейте с солью и перцем, добавьте муку. Размешайте.

Разогрейте сковороду, или застелите противень пергаментной бумагой, если будете запекать свои чебуреки. Кулинарную бумагу смажьте маслом

Окуните каждый чебурек в кляр и обжарьте до румяности. Если вы будете запекать, то включите духовку на 180 градусов и выпекайте 15-25 минут с обеих сторон.

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