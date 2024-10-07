Точно будут привлекать внимание: топ-5 необычных пород собак

Все мы знаем лабрадоров, йоркширских терьеров и других популярных пород. Но собачий мир гораздо разнообразнее и таинственнее, чем может показаться на первый взгляд. Существует множество уникальных пород, поражающих своей красотой, характером и историей. Давайте вместе отправимся в увлекательное путешествие по миру собак и откроем для себя 10 необычных пород, которые, возможно, станут вашими новыми любимцами. Об этом пишет РБК.

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Китайская хохлатая собака

Это удивительное животное издавна привлекало внимание людей своим необычным внешним видом. Упоминания о китайских хохлатых можно найти еще в книгах 17 века! Их голую кожу украшают только пучки шерсти на голове, лапах и хвосте, создавая образ настоящего экзотического зверя.

Бедлингтон терьер

Этот пес с изящной грушевидной головой и пышной шерстью когда-то был незаменимым помощником шахтеров. Его выносливость и разум позволяли ему выполнять самые сложные задачи в подземных лабиринтах.

Псовый хорт

Если вы мечтаете о самом быстром домашнем любимце, псовый борза – идеальный выбор. Этот утонченный охотник способен развивать скорость до 64 км/ч! Представьте, как такая красавица несется по полю, ловя солнечные лучи своей блестящей шерстью.

Аффенпинчер

Этот маленький усатый дьявол способен покорить ваше сердце своим неповторимым характером. Несмотря на небольшие размеры, аффенпинчер – это настоящий энерджайзер, всегда готовый к новым приключениям.

Афганская борзая

Этот восточный красавец с длинной шелковистой шерстью – это настоящий аристократ среди собак. Его изящные движения и надменный взгляд не оставят равнодушным ни одного любителя собак.

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