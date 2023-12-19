Точно удивите гостей: Необычный рецепт кутьи из булгуру
Булгур нежнее пшеницы, поэтому ее легче есть малым детям и людям в возрасте. По вкусу она выходит не хуже, чем классическая кутья. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты:
Булгур – 1 стакана
Масло подсолнечное – 60 мл
Вода –2 стакана
Грецкие орехи – 80 г
Мак – 2 ст. л.
Мед – 3 г
Соль – 3 г
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Способ приготовления:
Промойте мак и замочите его в теплой воде. Булгур промойте. Орехи измельчите.
Слегка обжарьте булгур на растительном масле, добавьте щепотку соли, добавьте воду в пропорции 1:2, доведите до кипения, готовьте под крышкой к испарению воды.
Добавьте мак, перемешайте и выключите огонь.
Добавьте орехи, мед по вкусу и перемешайте. Оставьте под крышкой на 30 минут.
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