Токсичные отношения: знаки зодиака, которые любят и эмоциональным манипуляциям

В случае, если вы ставите своей целью построение с мужчиной отношений, полных любви, гармонии, доверия и понимания, не стоит быть токсичными друг для друга. Как свидетельствуют астрологические разложения, женщины нескольких знаков зодиака отличаются токсичностью в отношениях.

Поэтому они должны что-то с этим поделать, иначе никакие отношения не будут длиться долго. О таких женщинах говорится в материале издания Оdzadu .

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Лев

Женщины, рожденные под этим знаком зодиака, могут быть достаточно токсичными. В отношениях они всегда должны быть теми, кто все контролирует и все решает. Они не могут понять, что для этого должны быть двое и они должны чередоваться. Поэтому они хотели бы контролировать все, владеть этим и гордиться этим. Также им безразлично, если они со своим парнем ссорятся, но когда они выходят на публику, хотят, чтобы они были лучшей и сладкой парой.

Скорпион

Представительницы этого знака зодиака, стихией которой является вода, очень пессимистичны и отрицательно настроены, а также не видят ничего оптимистического. Они способны жаловаться на все, ничто им не подходит, и они из тех людей, которые видят стакан наполовину пустым, а не наполовину полным. В отношениях они часто ссорятся, а также часто срывают свою злобу, уныние или злобу на своем парне. Ему тоже это неприятно, но он не знает, что делать, потому что никто и никогда не приручал скорпиона.

Дева

Женщины, представляющие этот знак зодиака, относятся к токсическим. На первый взгляд может показаться, что эта женщина – олицетворение благодати, но не обманывайтесь, но это просто маска. На самом деле она очень токсична, потому что ее перфекционистская сторона не дает ей спать. Во время отношений она переживает, что ее парень не делает именно того, что говорит. Затем она жалуется своим друзьям, и когда ее партнер узнает, они просто ссорятся и не могут остановиться.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые носят сложный характер.